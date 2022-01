Kmalu začetek vrednotenja cepiv, prilagojenih na omikronih

Proizvajalca obeh mRNK-cepiv, ki se uporabljata tudi v EU, naveza BioNTecha in Pfizerja ter Moderna, sta začela že decembra razvijati mRNK-cepivo, posebej prilagojeno različici omikron. Razvoj prirejenega cepiva pa sta nedavno napovedala tudi proizvajalca vektorskih cepiv proti covidu-19 Johnson & Johnson in AstraZeneca.

A različica omikron ni prva, proti kateri so podjetja razvijala prilagojeno cepivo proti covidu-19. V zadnjem letu in pol so izvedli precej kliničnih raziskav za mRNK-cepiva; samo za cepivo podjetij BioNTech in Pfizer je v podatkovni bazi ClinicalTrials.gov 75 kliničnih raziskav.

V nekaterih od njih so vrednotili tudi cepiva, prilagojena za različice alfa, beta in delta, ter dvovalentno proti različicama alfa in delta, je za 24ur.com pojasnil predstojnik katedre za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Tomaž Bratkovič. A ta cepiva niso prišla na trg, saj se je izkazalo, da prvotni cepivi nudita učinkovito zaščito tudi proti vsem tedanjim različicam novega koronavirusa. Poleg tega se je v zadnjem letu nabralo ogromno izkušenj z uporabo prvotnega cepiva.

Pregled imunogenosti cepiv, tudi morebitnih stranskih učinkov

Bratkovič tako pričakuje, da bo vrednotenje novih različic cepiv osredotočeno predvsem na imunogenost. "To pomeni, da bodo raziskovalci spremljali imunske odzive, ki jih cepivo izzove pri prejemnikih," pravi. Tako jih bo denimo zanimalo, ali je imunski odgovor prejemnika cepiva specifičen za močno spremenjeno omikronovo verzijo proteina S, kakšna je koncentracija protiteles, kako učinkovita so protitelesa pri nevtralizaciji nove različice virusa v laboratorijskih testih, ali je prisoten specifičen in dovolj močen celični odziv, katerega nosilci so limfociti T, itd.