Ko posledice covida-19 še več mesecev krojijo življenje

Zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom, ki tudi pri nas mnoge pestijo več mesecev po preboleli bolezni, se vse več držav zavzema, da bi tako imenovani dolgoročni covid-19 razglasile za poklicno bolezen. Za zdaj v skupino uvrščajo zgolj zdravstvene delavce, ki so v prvih bojnih linijah epidemije. A razen Španije, ki je svojim zdravnikom in medicinskim sestram z dolgoročnimi posledicami že olajšala življenje po okužbi, so drugod žrtve tega novega obolenja še vedno prisiljene v dolgotrajne bolniške, mnogim pa zaradi tega grozi izguba službe.