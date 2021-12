"Pojavile so se tudi hospitalizacije na pediatričnem oddelku, kar pa ni bilo značilno v predhodnih valovih," pravi Savnik Winklerjeva. Povprečna starost pri njih se je z 80 let iz prejšnjih valov znižala na 68 let, najmlajši bolnik v šempetrski bolnišnici na intenzivni negi je bil v četrtem valu star komaj 26 let.

Kaj pa status precepljenosti hospitaliziranih?

"V povprečju štirih mesecev 70 odstotkov hospitaliziranih ni bilo cepljenih," pove Savnik Winklerjeva. In ker so tisti redki cepljeni hospitalizirani večinoma ljudje, ki niso prejeli poživitvenega odmerka, apelira na dvakrat cepljene, naj gredo po tretji odmerek. Še posebej zaradi izjemne nalezljivosti omikrona. Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pravi: "Omikron se približuje veliki infektivnosti, kot jo imajo ošpice."

Še dve cepivi sicer v kratkem pričakujemo v Evropi, francosko Valnevo in ameriški Novavax. Predvsem pri Valnevi farmacevti upajo, da bo pomagala zvišati precepljenost. "Gre za klasično cepivo. To pomeni, da je virus inaktiviran, mrtev in se s klasično tehnologijo vbrizga. Tisti, ki dvomijo v nove tehnologije, bodo tukaj imeli možnost," še dodaja Štrukelj.

Sicer številke v intenzivnih enotah trenutno padajo, a ne s takšno hitrostjo, kot bi si predvsem zdravstveni delavci želeli. Tudi 25-odstotna smrtnost pacientov na intenzivni enoti pomeni večjo številko, kot je bila v prejšnjem valu. Da je cepljenje rešitev, zdravnikom priznajo tudi bolniki, ki vidijo trpljenje v bolnišnicah.

Matej Valentinčič, zdravnik na covidnem oddelku šempetrske bolnišnice, pove: "Obžalovanja so izrazili tisti, ki niso pristali na ventilatorju, imeli pa so možnost spremljati, kaj se okoli njih dogaja. Ti so ostali najbolj pretreseni in so izrazili obžalovanje, da se niso cepili." Da bi bilo dobro, če bi se cepili v čim večjem številu, še posebej pa starejši od 50 let, saj je 99 odstotkov smrti med starejšimi od 55 let, še poudarjajo zdravstveni delavci.