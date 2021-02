Koalicija o nadaljnjem delu, v KUL naj bi vložili interpelacijo Kustečeve

Koalicijski poslanci in vladna ekipa bodo danes nadaljevali razpravo, ki so jo začeli 21. januarja. Seznanili se bodo s torkovim sporočilom prvaka DeSUS Karla Erjavca in vodje poslancev te stranke Franca Jurše, da štirje poslanci DeSUS podpirajo konstruktivno nezaupnico, ki jo bodo stranke KUL vložile predvidoma prihodnjo sredo.

Premier Janez Janšanamreč do srečanja koalicije pričakuje odgovor poslancev DeSUS, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija brez kadrovskega razreza v vladi. Če vlade ne podpirajo, bo poleg zdravstvenega odprt tudi kmetijski resor, ki ga zdaj vodi minister DeSUSJože Podgoršek, je v petek povedal Janša.

Ali sta se z Juršo že pogovorila in kako bo Janša ravnal, bo znano danes. Iz poslanske skupine namreč tudi po torkovi izjavi prihajajo različna neuradna sporočila glede podpore posameznih poslancev DeSUS nezaupnici. Jurša je sicer v torek dejal, da se bodo v primeru neuspeha nezaupnice pogovarjali o tem, v kakšni funkciji bo njihova poslanska skupina, ki je sam v ekstremni opoziciji ne vidi.