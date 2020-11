Koalicija ustavnega loka predstavlja nabor ukrepov za zajezitev epidemije

Kot so sporočili iz Koalicije ustavnega loka, se je zelo zgodaj v procesu usklajevanja programskih prioritet izkazala potreba po posebni strokovno-posvetovalni ekipi (task-force)na temo covida-19. Ta se je prvič sestala že 19. oktobra, vse od tedaj pa se predsedniki strank in koordinatorJože P. Damijan redno posvetujejo s strokovnjaki s področij epidemiologije, javnega zdravja, vodenja zdravstvenih zavodov, sistema javnega zdravstva in komunikacije.

V izjavi za javnost so sporočili, da so na sestanku v ponedeljek – prav na dan, ko se je prvič sestal tudi task-force izvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna – strokovnjaki kot posebej pomembne izpostavili naslednja dejstva in ukrepe ...

Pomembna razloga za pomanjkanje kadra na področju zdravstvene nege sta velika obolevnost in odsotnost zaradi oskrbe in šolanja otrok. Ker je število okužb v vrtcih in šolah izredno nizko, bi zdravstveno osebje, predvsem zaposlene v zdravstveni negi, močno razbremenili, če bi delovali vrtci in šole (vsaj do 5. razreda).

Dodatno zdravstveno osebje je mogoče zagotoviti s skrbnim pregledom dejanskih obremenitev, ki naj razbremeni zdravstveno osebje na posameznih oddelkih in izenači obremenitve s prerazporeditvami. Začasno je treba omejiti oziroma preklicati dovoljenja bolnišničnih zdravstvenih delavcev za delo pri koncesionarjih in zasebnikih.

Zagotoviti je treba še vsaj 1.500 do 2.000 postelj za covidne bolnike izven obstoječih bolnišničnih kapacitet (prazni oddelki, zdravilišča). Zagotoviti je treba možnost hitrega aktiviranja te rezerve.