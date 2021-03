Kočevje prehiteva nacionalno strategijo cepljenja za vsaj dva meseca

Medtem ko ponekod po državi proti covidu-19 niso cepili še niti vseh iz najbolj ranljivih skupin, pa so v Hrastniku že začeli cepiti mlajše zdrave prebivalce. Tudi v Kočevju se lahko pohvalijo, da so na dobri poti, da še pred prvomajskimi prazniki dosežejo želeno 60-odstotno precepljenost. Kmalu bodo tako cepljeni že vsi šolnik, v Kočevju pa razmišljajo celo, da bi začeli cepiti tudi prebivalce iz drugih regij. Ali je potemtakem neučinkovita vladna strategija ali so se v Kočevju le dobro znašli?

V Kočevju trenutno upravljajo z eno najuspešnejših cepilnih točk v državi. Cepljeni so že vsi nad 75 let, vsi iz najranljivejših skupin, tudi tisti mlajši od 65 let. Vsaj po en odmerek so prejeli celo pripadniki tako imenovanih skupin kritične infrastrukture – Policije, pravosodja in zdravstva. Ta konec tedna bodo na vrsti še vsi šolniki. "Klicali smo tudi skupino med 65 in 75 let, tisti, ki je želel bit cepljen z AstraZeneco, bo danes tudi cepljen," je dejal pomočnik direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje Primož Velikonja. 'Drive-in' metoda se kaže kot učinkovita. Promet in čakajoče usmerjajo prostovoljni gasilci, sodeluje pa tudi civilna zaščita. Kontejner ob športni dvorani je pisarna, kjer se sproti posodabljajo podatki in pošiljajo v Ljubljano. Na dveh cepilnih mestih gre zelo hitro. Vsakega bolnika posebej ob cepljenju tudi poučijo o morebitnih stranskih učinkih.

"Ljudje so zadovoljni, to ti da vsaj neko notranjo moč, energijo, da se to lahko spelje. Ko so vidni rezultati, pa je to samo še ena dodatna motivacija,"pove Alma Velikonja s tamkajšnjega zdravstvenega doma. Predsednik gasilskega društva Kočevje Igor Kalinič pa dodaja, da tudi oni vedno priskočijo na pomoč: "Tudi v tem primeru smo našli svojo vlogo."

Skrivnost nekoliko hitrejšega cepljenja v Kočevju morda leži v hitrem ukrepanju. V zadnjem letu pandemije namreč niso čakali na vladna navodila, ampak so celotno organizacijo postavili sami, povedo. "Sami korakamo že ves čas in se trudimo sami poskrbet za naše prebivalstvo, ker državna navodila ves čas zamujajo," pravi direktorica ZD Kočevje Polona Vidic. Velikonja pa dodaja, da si želijo, da bi država videla, da so na primarnem nivoju zelo pomembni. "Če smo kadrovsko in strokovno močni in dobro pripravljeni, potem vse fukncionira," pove.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je sicer že v četrtek, ko so se pojavili prvi očitki o nepreglednosti v nekaterih zdravstvenih ustanovah, napovedal inšpekcijo, a hkrati tudi nakazal, da v centrali ne vedo kakšno je stanje na terenu. "Nimamo točnega podatka, kako je na terenu. Zdravstvena inšpekcija bo šla na teren in naredila poročilo," je dejal.

S svojo strategijo, ki bi v tem ritmu zagotovila 60-odstotno precepljenost lokalnega prebivalstva že do konca aprila, v Kočevju tako za vsaj dva meseca prehitevajo nacionalno strategijo, ki se opira tudi na nove pošiljke cepiv v drugem četrtletju. "Do konca junija bi lahko bila pocepljena polovica prebivalstva," je dejal Jelko Kacin, nacionalni koordinator za cepljenje. V Kočevju sicer ponujajo tudi pomoč ostalim zdravstvenim domovom pri vzpostavitvi učinkovitejše cepilne strategije.