Količina virusa v odpadnih vodah 'zelo velika', 30-odstotna prisotnost angleškega seva

Pilotni monitoring odpadnih voda izvajajo na sedmih čistilnih napravah v državi, kjer merijo prisotnost novega koronavirusa. Okuženi ljudje ga namreč izločajo tudi z blatom, ki se preko kanalizacijskega sistema steka v čistilne naprave, je na današnji dopoldanski novinarski konferenci vlade pojasnila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Maja Ravnikar.

S tem lahko prisotnost virusa spremljajo tako pri ljudeh, ki so zboleli, kot tudi pri tistih, ki imajo malo simptomov ali jih sploh nimajo ter niso bili napoteni na testiranje. "Spremljanje novega koronavirusa v odpadni vodi je dober dopolnilni načrt ob običajnem testiranju populacije," je ocenila.

V Ljubljani so količino novega koronavirusa v odpadnih vodah začeli spremljati sredi septembra in jo že nekaj mesecev spremljajo trikrat na dan. Največjo količino virusa so zabeležili konec oktobra, nato pa je prisotnost vztrajala in se od sredine februarja povečuje, je povedala Ravnikarjeva. V ljubljanskih odpadnih vodah merijo tudi prisotnost angleške različice virusa, ki po njenih besedah raste zelo hitro. V prvem delu februarja so jo zaznali v dveh do štirih odstotkih primerov, v tretjem tednu februarja v 17 odstotkih in v okoli 30 odstotkih v prvem tednu marca. Prisotnosti južnoafriške različice za zdaj še niso zaznali.