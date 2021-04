Koliko lokalov odpira terase? Je to ob vseh omejitvah sploh izvedljivo?

Tudi na drugem koncu Slovenije, v Pomurju, poudarjajo enako. "Mi bi v tem primeru morali biti tisti, ki bi to kontrolirali in spremljali z nekimi pripravljenimi papirji in dokazili gostov. To pa bi seveda pomenilo dodatno delo in spremljanje tega, kar pomeni, da bi morali imeti neko osebo, ki bi to preverjala in pospremila goste do mize," pravijo. Na vprašanje, ali se jim to sploh zdi potrebno, pa odgovarjajo, da ne.

Vlada medtem poudarja, da epidemije še ni konec – če že odpiramo, odpirajmo zadržano. Kdo bi torej v gostilnah preverjal, ali ima gost negativni test, ali je cepljen, ali je prebolel covid-19? Je to sploh realno?

Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar pravi, da je to zelo težko izvedljivo, nadzor pa bo tukaj zelo otežen. "Gostinska in celotna turistična panoga je vseskozi razumevajoča, potrpežljiva. Prej smo bili šest mesecev solidarni do te zdravstvene krize, ko smo imeli lokale zaprte. Zato bi seveda pričakovali, da bo ponovni zagon omogočen na takšen način, da bi spet obratovali v nekem normalnem obsegu, in da bi nam vendarle omogočili pogoje, v katerih je delo izvedljivo," izpostavlja. Ob tem pa pristojne v imenu vseh gostincev poziva, naj nemudoma spremenijo ukrepe in jih popravijo oziroma prekličejo nekatere nesmiselne pogoje.

Na vprašanje, koliko časa pa si gostinska dejavnost še sploh lahko privošči nenehno zapiranje in odpiranje – nenazadnje je treba nazaj klicati osebje, tukaj je še nabava – pa Cvar pravi, da to sploh ne pride več v poštev. "Že času v jesensko-zimskega zaprtja smo opozarjali, da je panoga na kolenih in da so vsa finančna sredstva izčrpana. Tukaj bo nujno treba sprejeti napovedan interventni zakon za turizem in tako podpreti panogo, da se bo lahko znova zagnala in prevzela vse stroške," pravi Cvar. Kajti ko odpremo lokale, je tukaj spet vse breme vseh izvajalcev oziroma gospodarskih subjektov v turizmu, tukaj so stroški. "In ob takem poslovanju, z že zmanjšanimi kapacitetami, bo vse skupaj, vsa ta bremena nemogoče sprejeti," še poudarja.