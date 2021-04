Koliko ljudi se je že cepilo v posameznih občinah?

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno kažejo, da je največ precepljenih Slovencev v goriški regiji. S prvim odmerkom se je cepilo 19,3 odstotka ljudi, kar pomeni 22.847 odmerkov cepiv. Z drugim pa 6,8 odstotkov, to je 8.002 odmerkov cepiv. S prvim odmerkom se jih je največ cepilo v Idriji (24,2 odstotka), z drugim pa v Tolminu (8,7 odstotka). Najmanj prvega odmerka (16,2 odstotka) so bili deležni v občini Brda, najmanj drugega pa v občini Renče-Vogrsko (4,6 odstotka).

Najboljši odstotek precepljenosti z drugim odmerkom takoj za goriško regijo beležijo Korošci (6,2 odstotka), kar v številki pomeni 4.373 cepiv. S prvim odmerkom pa se je cepilo 12.993 Korošcev, to je 18,3 odstotkov. Največ precepljenih je v Ravnah na Koroškem. S prvim odmerkom se je cepilo 22,4 odstotka ljudi, z drugim pa 7,6 odstotka. Nekoliko več se jih je z drugim odmerkom cepilo v Črni na Koroškem – 7,9 odstotka – se jih je pa nekoliko manj s prvim odmerkom – 20 odstotkov občanov. Najslabše so s prvim odmerkom cepljeni v občini Podvelka (13,5 odstotka), z drugim pa v Ribnici na Pohorju (4,2 odstotka).

Takoj za petami jim je zasavska regija – vendar zgolj po prvem odmerku – kjer se je cepilo 18,8 odstotka ljudi. V številki je to 10.719 cepiv. Z drugim odmerkom se je cepilo 5,9 odstotka Zasavcev, to je s 3.383 cepivi. Največ tako prvega (21,5 odstotka) kot drugega odmerka (6,7 odstotka) so prejeli občani v Hrastniku. Najmanj prvega v Litiji (15,1 odstotka), najmanj drugega odmerka pa v Zagorju ob Savi (5,2 odstotka).

Občine z najvišjim deležem cepljenih oseb s prvim odmerkom so: Osilnica (38 odstotkov), Kostel (32,2 odstotka) in Kočevje (27,1 odstotka), z drugim pa Osilnica (9,2 odstotka), Bled (9,2 odstotka), Loški Potok (9 odstotkov).

S prvim odmerkom najslabše precepljena obalno-kraška regija

V tej regiji je prejelo prvi odmerek 15.031 ljudi, to je 12,9 odstotka. Največ prvih odmerkov (15,5 odstotka ) so prejeli občani Pirana, najmanj pa v občini Hrpelje-Kozina (11,2 odstotka). Z drugim odmerkom so v regiji precepili 6.882 ljudi, to je 5,9 odstotka. Največ v Ankaranu (6,9 odstotka), najmanj pa v občini Hrpelje-Kozina (5 odstotkov).

Z drugim odmerkom najslabše precepljena jugovzhoda Slovenija

Drugi odmerek cepiva je dobilo 7.285 prebivalcev te regije, to je pet odstotkov. Največ prebivalcev tega območja je bilo sicer s prvim odmerkom cepljenih v Osilnici (38 odstotkov) – kar pa je, kot smo že zapisali, najvišji delež cepljenih oseb s prvim odmerkom v Sloveniji – najmanj pa v Škocjanu (7,5 odstotka). Z drugim odmerkom je bilo prav tako cepljenih največ v Osilnici (9,2 odstotka) in najmanj v Škocjanu (2,3 odstotka).

Ostale regije, ki so precepile okoli 15 odstotkov ljudi s prvim odmerkom so: jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, posavska in savinjska regija. Na Gorenjskem je prejelo prvi odmerek 16 odstotkov ljudi, v zasavski regiji 18,8 odstotka, v primorsko-notranjski pa 14,1 odstotka prebivalcev.

V vseh slovenskih regijah pa se je z drugim odmerkom cepiva cepilo med dobrimi pet in dobrimi šest odstotki ljudi.

V celotni Sloveniji smo tako do zdaj precepili s prvim odmerkom cepiva 15,8 odstotka, z drugim pa 5,8 odstotka prebivalcev, kažejo podatki NIJZ.