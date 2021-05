Bruselj predlaga, da za cepljene in prebolevnike ne veljajo ukrepi testiranja in karantene

Po načelnem dogovoru o covidnem potrdilu, ki naj bi olajšal potovanje v času pandemije in spodbudil turizem, je komisija osvežila priporočilo glede omejitev potovanj, k čemur so pred dnevi pozvali voditelji članic Unije. Gre za priporočilo iz lanske jeseni, dopolnjeno februarja z uvedbo temno rdečih območij.

Komisija predlaga osvežena merila za boljšo usklajenost članic, ki naj bi ljudem prinesla gotovost pri načrtovanju počitnic, a to je le priporočilo, odločitve so v rokah članic, saj so ukrepi na mejah pretežno v nacionalni pristojnosti. Temeljno načelo, na katerem temelji novo priporočilo, je, da za imetnike covidnega potrdila ne bi smele veljati dodatne omejitve, razen če je to res nujno za zaščito javnega zdravja.

Ključni predlog komisije je, da naj za povsem cepljene in osebe, ki so covid prebolele, ne veljajo ukrepi testiranja in karantene, ne glede na to, od kod prihajajo in kam potujejo. Enako naj bi veljalo za osebe, ki so covid prebolele in ki so prejele prvi odmerek cepiva. Ta praksa v številnih članicah Unije sicer že velja.