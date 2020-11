Komisija Sloveniji nakazala 200 milijonov evrov

Poleg Slovenije so sredstva danes prejele še Hrvaška, ki je od milijarde evrov potrjenega posojilnega potenciala prejela 510 milijonov evrov, Grčija (od skupnih 2,7 milijarde evrov potenciala je prejela dve milijardi), Ciper (od 479 milijonov evrov je prejel 250 milijonov), Latvija (od 192 milijonov evrov potenciala je prejela 120 milijonov evrov), Litva (od 602 milijonov evrov je prejela 300 milijonov) in Malta, ki je od 244 milijonov evrov prejela 120 milijonov, so objavili v Bruslju.

Italija, katere skupni odobreni potencial je bil s 27,4 milijarde evrov največji, je v zanjo že drugem nakazilu prejela 6,5 milijarde evrov, potem ko je konec oktobra že prejela 10 milijard evrov.

Drugo nakazilo v vrednosti štirih milijard evrov je danes prejela tudi Španija, ki je konec oktobra prejela že šest milijard evrov, njen skupni potrjeni potencial pa je bil 21,3 milijarde evrov.