Komisija za medicinsko etiko: Epidemije ni moč ustaviti brez ukrepov, cepljenja in pogoja PCT

Komisija za medicinsko etiko je v izjavi za javnost posvarila pred zavračanjem ukrepov za omejevanje širjenja epidemije. Po njihovem mnenju je v času naraščajoče epidemijske obolevnosti in smrtnosti etično nesprejemljivo slabljenje učinkovitosti preventivnih in javno-zdravstvenih ukrepov s pretirano kritičnimi, nekonstruktivnimi in politično motiviranimi razlagami predpisov.

Kot so zapisali, spoštujejo pravico vsakega posameznika do lastnega mnenja o cepljenju in o vzrokih ter naravi nalezljivih bolezni. Vendar se ne morejo strinjati z "izkustveno in strokovno neutemeljenimi stališči ter škodljivimi posledicami njihovega razširjanja", saj je edini namen preventivnih ukrepov in cepljenja zaščita zdravja posameznikov in družbe pred okužbo.

Člani komisije so še poudarili, da brez preventivnih ukrepov, cepljenja in pogoja PCT epidemije ni mogoče umiriti. "Nove variante virusa se rojevajo v necepljenih ali nezadostno cepljenih okoljih. Tudi za ustavitev pandemije na svetovni ravni bo poleg omejitev potrebna globalna precepljenost," so dodali.

Necepljenost ne sme omejevati splošnih pravic, so izpostavili v komisiji za medicinsko etiko. Opozorili so namreč, da bolnišnično zdravljenje necepljenih oseb, ki so zbolele za covidom-19, omejuje dostopnost in pravico do zdravljenja v bolnišnicah drugim bolnikom. Povzroča tudi nepotrebne stroške, podaljšuje čakalne dobe in povečuje nepravične zdravstvene razlike.

"V primerjavi s svetom imamo v Sloveniji redko priložnost, da se lahko vsakdo kadarkoli brezplačno cepi z izbranim cepivom. Višjo precepljenost omejujejo izključno različni pomisleki," so še opomnili člani komisije za medicinsko etiko.

Opozarjajo še, da "občasna neusklajenost preventivnih omejevalnih ukrepov in neustrezen način obveščanja javnosti o njihovih vsebinah znižujeta zaupanje v stroko, v njene predstavnike ter v nujnost ukrepanja". Medije pozivajo, naj bo poročanje o epidemiji covida-19 nepristransko in naj ne spodbuja k nespoštovanju ukrepov in nasprotovanju cepljenju. Politične stranke pa k enotni podpori preventivnim ukrepom in cepljenju.

Kritični so tudi do javnih nastopov zdravnikov, ki da "ne nasprotujejo le cepljenju, ampak omalovažujejo tudi stroko, ki naj bi ji pripadali".