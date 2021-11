Komisija za medicinsko etiko: Poziv k ustavitvi cepljenja otrok je neetičen

T. i. Iniciativa slovenskih zdravnikov je v začetku meseca na različne politične in zdravstvene institucije naslovila poziv k takojšnji ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov. Komisija RS za medicinsko etiko (KME) je na torkovi seji sprejela stališče, v katerem je zapisala, da obžaluje, "da skupina zdravnikov v času, ko bi bila v soočanju z epidemijo covida-19 na vseh ravneh ukrepanja potrebna politična in strokovna enovitost, v soglasju z mednarodno izpostavljenimi nasprotniki cepljenja, v slovenski javnosti v imenu stroke in skrbi za družbeno zdravje, nasprotuje cepljenju otrok proti covidu-19".

Ugotavljajo, da so omenjeni poziv podpisali zdravniki, ki ne delajo na področjih, katerih strokovna dolžnost je, da oblikujejo ukrepe, s katerimi je epidemijo mogoče zajeziti. "Diploma medicinske fakultete je povezana s pravico do strokovnega javnega opredeljevanja v zdravstvenih vprašanjih, po mnenju KME pa je spričo obsežnosti zdravstvenih znanj etično utemeljena le, če se nanaša na tisto področje zdravstva, na katerem je zdravnik aktiven in spremlja njegov razvoj," so navedli.

Opozorili so še, da zdravil za zdravljenje covida-19 še ni, epidemijo pa je izkazano mogoče omejiti le s cepljenjem in omejitvenimi ukrepi. "Tako cepljenje kot omejitvene ukrepe (tudi vsa zdravila in vsak zdravstveni ukrep) spremljajo lahko neželeni sopojavi, a njihova dobrobit v veliki meri presega obstoječa tveganja. Razmerje med cepljenimi in necepljenimi bolniki, ki v Sloveniji zaradi covida-19 potrebujejo bolnišnično zdravljenje, to ves čas dokazuje," so še zapisali v komisiji, ki ji predseduje Božidar Voljč.

Omenjeni poziv Iniciative proti cepljenju je podpisalo 38 zdravnikov in zobozdravnikov, v svojih stališčih so zapisali, da se zavedajo, da so med zdravniki v manjšini, svoj poziv pa so utemeljili na več trditvah. Med drugim trdijo, da so mRNA in vektorska cepiva v tretji fazi kliničnih raziskav in (morebitnih) srednjeročnih in dolgoročnih zapletov po cepljenju še ne poznamo, da niso bile opravljane študije genotoksičnosti in kancerogenosti in da gre pri tehnologiji mRNA in vektorskih cepiv za gensko terapijo in prvo masovno dajanje takšne terapije v zgodovini človeštva, ki nikoli do sedaj ni bila odobrena v preventivne namene.

Zapisali pa so tudi, da covid-19 za otroke in mladostnike ni nevarna bolezen.

Pri tem je treba poudariti, da iniciativa v svojem pisanju izpostavlja vrsto trditev, za katere se ob podrobnejši analizi izkaže, da so neresnične. Pred dnevi smo navedbe pod drobnogled vzeli z dr. Romanom Jeralo, priznanim slovenskim znanstvenikom, doktorjem kemijskih znanosti, sinteznim biologom, ki je tudi bdel nad slovensko skupino za razvoj cepiva proti covidu-19.