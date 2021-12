Komisija za medicinsko etiko: Treba se je vzdržati ukrepov, ki razdvajajo družbo

V Komisiji za medicinsko etiko se je opredelila do predloga o uvedbi participacije za zdravljenje necepljenih bolnikov s covidom-19. Po mnenju komisije se je treba vzdržati ukrepov, ki v družbi ne bi zmanjševali epidemijske razdvojenosti, ampak bi poglabljali obstoječe in odpirali nove izzive.

icon-expand V komisiji za medicinsko etiko pod vodstvom Božidarja Voljča niso naklonjeni ukrepom, ki razdvajajo družbo. FOTO: Bobo

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je namreč nedavno dejala, da "so nekateri k epidemiji pristopili odgovorno in se cepili, drugi pa ne". Po njeni oceni bi bila participacija za hospitalizacijo necepljenega pravična rešitev. V Komisiji za medicinsko etiko, ki jo vodi Božidar Voljč, menijo, da se je ob spoštovanju etičnih vrednot slovenskega javnozdravstvenega izročila, načel družbene solidarnosti in pravičnosti ter upoštevanju aktualnih razmer v slovenski družbi treba vzdržati ukrepov, ki bi sicer utegnili prispevati k učinkovitejšemu reševanju s covidom-19 povezanih problemov, a v družbi ne bi zmanjševali razdvojenosti, ampak bi le poglabljali obstoječe in odpirali nove izzive.

"V razmerah močno omajane družbene solidarnosti, zaskrbljujoče stopnje smrtnosti, preobremenjenosti zdravstvenega sistema in njegovega osebja, pa Komisija za medicinsko etiko želi spomniti, da je vsakršna in tudi zdravstvena solidarnost, vzajemna vrednota z globoko humanitarno vsebino," so zapisali v sporočilu. V komisiji tudi dodajajo, da ob vseh necepljenih, ki zaradi hude oblike covida-19 potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ne smemo pozabiti, da se je ob velikih epidemijskih obremenitvah naših bolnišnic znatno zmanjšala dostopnost do njihovih storitev drugim bolnikom. Ti prav tako potrebujejo zdravstveno pomoč in ki bi jim jo bilo v večji meri moč zagotoviti z višjo precepljenostjo, dodajajo. S trajanjem epidemije narašča nestrpnost do omejitev na eni, a tudi do necepljenosti na drugi strani. Pravična presoja cepljenosti in necepljenosti pa je mogoča le ob upoštevanju vseh posledic, menijo.

Prostovoljnost cepljenja proti covidu-19 je povezana z odnosom vsakega posameznika do lastnega in družbenega zdravja, epidemija pa kot test družbene odgovornosti vsakomur in vsej javnosti nastavlja ogledalo.