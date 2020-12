Končajmo dobo kletk

Marca letos, teden dni pred razglasitvijo epidemije, so poslanci v državnem zboru s 47 glasovi za potrdili, da so živali čuteča bitja in niso več opredeljene le kot stvari. Inšpekcija UVHVVR vsako leto odvzame okoli 200 živali. Mnoge so večino življenja preživele zaprte v kletkah in jim je zunanji svet nekaj povsem tujega. Predsednica Društva za zaščito Konj Natalija Nedeljko se spominja kokoši, ki so jih v azil dobili iz baterijske reje. ''Te živali niso znale hoditi, ko so videle sonce, jim ni bilo nič jasno, ko so prvič začutile dež, so bile v šoku, niso vedele, kaj je solata ali kaj je trava.''

Največ overjenih podpisov so oddali v Nemčiji, sledita Nizozemska, Italija. Na Danskem so zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, pri nas pa 3.553, za tisoč več kot na Madžarskem.

Po koncu prve svetovne vojne in epidemiji, ki je pustošila pred stotimi leti, je bila povsod prisotna lakota. Človek je imel željo, da jo premaga, da ustvari sistem, ki bo lahko nahranil vse. Cilj je bil povečati produkcijo in prehransko verigo smo industrializirali, razloži profesor več evropskih univerz, mednarodno priznani strokovnjak za biotehnologijo in hrano dr. Peter Raspor. ''Če gledamo nazaj v zgodovino, se je vedno borilo z lakoto, in ko nas je tehnološki razvoj pripeljal tako daleč, smo videli, da lahko naredimo akumulacije hrane. Ne smemo pozabiti, da je prišel hladilnik v uporabo šele po prvi svetovni vojni.''

Na Danskem so na hitro usmrtili 17 milijonov minkov, ker so na farmah zaznali mutacijo novega koronavirusa. Konec novembra so na Nizozemskem usmrtili skoraj 200.000 kokoši, ker so pri dveh rejcih odkrili sev virusa H5, ki nakazuje prisotnost izjemno nevarne oblike ptičje gripe. Ko je na enem mestu veliko število živali skupaj, tam je več možnosti za razmnoževanje nekega patogena in več možnosti za genetske mutacije, ki se neprestano dogajajo posebej pri virusih, kot je koronavirus ali virusih influence, razloži virolog dr. Ivan Toplakz Veterinarske fakultete. ''Seveda, če so te mutacije takšne, da imajo v genomu spremembo, da lahko patogen preskoči na človeka, takrat pa je potrebno drastično ukrepati, in veterinarji se odločimo, da takšne živali usmrtimo.''

Danska ni osamljen primer proizvodnje krzna. Največja evropska farma minkov je na Poljskem. Ljudje gledajo stran, ker imajo korist. Podobno kot pred 200 leti, ko je sistem temeljil na izkoriščanju sužnjev, meni terenska veterinarka Eva Tasič. ''Rejci postavljajo dobiček pred dobrobit živali, da ima modna industrija krzno, za katerega ogromno računa, zato da milijone živali živi v ekstra neprimernih pogojih, je v 21. stoletju popolnoma nesprejemljivo, perverzija.''