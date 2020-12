Avsenikov poklon zdravstvenim delavcem in bolnikom pred jeseniško bolnišnico

Vsako dobro dejanje šteje. In to ve tudi Sašo Avsenik, ki je zato skupaj s še štirimi glasbeniki iz Begunj na Gorenjskem pripravil koncert pred glavnim vhodom jeseniške bolnišnice in nato še za bolnišnico, kjer so covid zabojniki. Koncert je bil poklon zdravstvenim delavcem in bolnikom v bolnišnici. Kot pravijo sami, je to najmanj, kar lahko naredijo za izmučene zdravstvene delavce, ki bodo morali tudi božično-novoletne praznike preživeti v službi. Zvoki harmonike so razveselili tudi bolnike, ki so koncert spremljali na varni razdalji, skozi okno.