PRENOS V ŽIVO: Krek: Zdravstvo lahko samo obvladuje razmere, zato je preklic epidemije smiseln

Direktor NIJZ Milan Krek je pojasnil, da je preklic epidemije ustrezen, saj smo prešli v fazo, ko se situacija umirja. A to ne pomeni, da ukrepi za zajezitev koronavirusa niso več potrebni. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec pa je medtem dejala, da preklic epidemije ne spreminja načrtov za nadaljevanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Nevarnost širjenja covida-19 še vedno ostaja, zato je zelo pomembno, da se še vedno obnašamo preventivno in spoštujemo vse varnostno-zaščitne ukrepe, je poudarila.

V četrtek do konca dneva so novo okužbo z novim koronavirusom v Sloveniji potrdili le pri enem tujem državljanu. Med občinami so doslej več kot 200 primerov okužbe potrdili le v Ljubljani, a tudi tam že od 10. maja niso odkrili nobene nove.

Zavod za zaposlovanje je danes s spremembo javnega povabila pri programu spodbujanja zaposlovanja Zaposli.me dodal novo ciljno skupino, in sicer lahko delodajalci subvencijo dobijo tudi za zaposlitev brezposelnih nad 30 let, ki so delo izgubili zaradi epidemije covida-19.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je danes na zdravljenju 16 pacientov s covidom-19. Na intenzivnem zdravljenju so v UKC trije bolniki, trije so intubirani, so iz ljubljanskega UKC sporočili prek Twitterja.

Iz mariborskega UKC pa so sporočili, da so v četrtek zdravili deset bolnikov s covidom-19, od tega štiri na oddelku za intenzivno terapijo. V kliniki Golnik se zdravijo trije bolniki s covidom-19, nikogar ni na intenzivnem oddelku, so sporočili.

Pomoč ostalih državnih struktur ni več potrebna, meni Krek. FOTO: Bobo

Kot je za oddajo 24UR POPOLDNE povedal direktor NIJZ Milan Krek, ima epidemija različne faze. V prvi se srečamo z virusom, kasneje pa ga skušamo obvladati. Če ga ne moremo, zaprosimo državo, da razglasi epidemijo. To pomeni, da se aktivirajo vse ostale strukture v državi, ki nato pomagajo izključno zdravstvu. Ko pa vstopimo v fazo umirjanja epidemije, je situacija drugačna. Še vedno imamo prisotne bolnike, a razglasitev epidemije ni več potrebna, saj zdravstvo oziroma NIJZ lahko obvladuje situacijo. Prav tako ni več potrebna pomoč civilne zaščite, vojske, policije in podobno, je še dodal Krek. Danes smo sicer v Sloveniji potrdili le eno okužbo, in sicer pri tujem državljanu. A Krek poudarja, da ukrepi za zajezitev epidemije ostajajo, pravna podlaga za to pa je zakon o nalezljivih boleznih.

S ponedeljkom odprtje vrtec in šol za prvo triado ter maturante Ministrica za šolstvo Simona Kustec pa je na tiskovni konferenci danes pojasnila, da se s ponedeljkom, 18. maja, ponovno odpirajo vsi vrtci v državi, osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake zaključnih letnikov, ki bodo opravljali maturo ali zaključni izpit.

Simona Kustec FOTO: POP TV

Šolska vrata se odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter za kandidate za vpis v srednje šole v 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih. Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprte glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole. Odpirajo se tudi vrata univerz ter visokošolskih zavodov, študentskih ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi. Od 25. maja se odpirajo vrata za učence 9. razredov OŠ in OŠ s prilagojenim programom, učence 4. do 8. razreda OŠ z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela, učence in dijake posebnih programov. Za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje na daljavo. Preklic epidemije glede vračanja otrok v šole in vrtce ne spremeni ničesar Kot je pojasnila, se v vrtce vrača približno polovica otrok. Rizične skupine otrok ostajajo doma in njihovi starši lahko koristijo delovne-pravne možnosti, ki so jim ponujene v takšnem primeru, je pojasnila ministrica. Včerajšnji preklic epidemije za delo, kot je trenutno zastavljeno, v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne pomeni nič. S sprejetimi normativi bodo omogočili varno izobraževanje, zatrjuje Simona Kustec. Epidemija ni več razglašena, še vedno pa je razglašena jasna nevarnost za širjenje. Zato moramo še vedno ohranjati preventivne in restriktivne varnostne zaščitne ukrepe, poudarja ministrica. Šolanje jeseni bodo sicer narekovale epidemiološke spremembe. Če se bo zgodil na pol čudež in ne bo več nobene nevarnosti, se bomo vsi vrnili v šolske klopi. Sicer pa pripravljamo jasna navodila za delo, je še dejala ministrica.

Izobraževalni zavodi se sicer že nekaj dni na ta korak intenzivno pripravljajo in usklajujejo posamezne nejasnosti in nedorečenosti. Ministrica za izobraževanjeSimona Kustec je sicer ocenila, da je trenutno predviden načrt postopnega odpiranja najbolj varna rešitev.

Začetek izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih in šolah poteka postopno. FOTO: Aljoša Kravanja