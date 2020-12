Kršenje ukrepov na gala večerji OKS: izrekli naj bi 4000 evrov kazni

Spomnimo.

Vlada je v septembru zaradi povečanja števila okužb sprejela odlok, ki je obvezno nošenje mask odločal tudi v odprtih javnih prostorih, kjer ni bilo mogoče zagotoviti dveh metrov varnostne razdalje. Poleg tega so takrat maske, tam kjer ni bilo mogoče zagotoviti varnostne razdalje metra in pol, obvezne postale za učence od 7. razreda. Vlada je prav tako 17. septembra sprejela priporočilo, naj se ob in po javnih dogodkih ne organizirajo zakuske.

Na dobrodelni prireditvi OKS pa odloka vlade niso upoštevali. Gostje, med njimi tudi ministrica za šolstvo, predsednik Uefe, visoki funkcionarji Mednarodnega olimpijskega komiteja in drugi, niso nosili zaščitne maske, niti niso upoštevali varnostne razdalje."S tem so dali izredno slab zgled, ker gre za športnike in politike. Seveda se ne da jesti z maskami, vendar pozivamo, da ni pogostitev na takšnih dogodkih in da so vsi zgled javnosti," je takrat dejala Bojana Beović. "V takem okolju bi bilo zelo primerno, da bi jih nosili,"je dodala.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so sicer trdili, da so za izvedbo dogodka dobili dovoljenje NIJZ, da je bila med gosti zagotovljena primerna razdalja, maske da so nosili vse do miz ter jih nato tam sneli. Na vhodu je bilo tudi na voljo razkužilo. Z ministrstva so naslednji dan sporočili, da se ministrica iskreno opravičuje in ji je zelo žal, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske.