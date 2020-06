Konec epidemije bodo močno občutili samozaposleni, ki niso več upravičeni do pomoči

Država je namreč za ta namen namenila 105 milijonov evrov, ker pa jih je do zdaj izplačala le 41, tudi z dodatnimi recimo 30 milijoni evrov ne bo blizu načrtovani številki. Vseeno je te pomoči zdaj konec. Enako velja za prvotno čakanje na delo doma, kjer je bilo vlogo treba oddati do včeraj, zadnji pa bodo povračilo dobili 10. oziroma 30 junija. Tudi tu zadnjih številk še nimajo, zagotovo pa bo ostalo ogromno denarja. Za ta ukrep je bilo rezerviranih kar 600 milijonov evrov, Zavod za zaposlovanje je do zdaj delodajalcem v treh tranšah nakazal 37,6 milijona evrov, še nekaj jih resda bo, a to celotne slike ne bo bistveno spremenilo.

Ukrep so tik pred zdajci podaljšali še v junij, a so ga bistveno spremenili. Če so do zdaj podjetja dobivala od 940 do skoraj 1800 evrov, so po novem upravičena le 80 odstotkov zneska, ki ga bodo izplačali zaposlenemu, in še to ne več kot dobrih 890 evrov. Drugič, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Postopki so še v pripravi, znano pa je, da bo vlogo treba oddati na Zavod za zaposlovanje.

Za konec pa še enkratni dodatki: junija bodo 150 evrov dobili prejemniki starševskega dodatka, porodniške, dodatka za nego otroka, invalidi, veterani, študenti in tako naprej, 30 evrov pa tudi 200.000 otrok, prejemnikov otroškega dodatka.