Konec epidemije: podaljšanja finančnih ukrepov ne bo, prehajanje meja v kratkem brez karantene

Po več kot dveh mesecih je vlada v četrtek pozno zvečer na dopisni seji preklicala epidemijo bolezni covid-19. Tega ni storila še nobena druga evropska država. Ob tem sicer v veljavi še ostajajo nekateri ukrepi, saj nevarnost širjenja okužbe z novim koronavirusom ostaja. Je pa vlada preprečila podaljšanje veljavnosti večine ukrepov iz mega protikoronskega zakona do konca junija.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja koronavirusa v populaciji. Trenutna epidemiološka situacija tako omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ne pa še njihove odprave v celoti, opominjajo in pozivajo k doslednemu izvajanju samozaščitnih ukrepov. Kot so povzeli na ministrstvu NIJZ med najpomembnejše ukrepe za omejitev širjenja okužbe šteje testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov, odrejanje karantene za visoko rizične tesne kontakte, higieno rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance.

Ob prehodu meje nič več karantene FOTO: Aljoša Kravanja

Ukrepi za blaženje posledic se bodo iztekli konec maja, v pripravi pa tretji protikoronski zakon Delovna skupina pa se bo danes lotila priprave vsebine za tretji protikoronski zakon, ki naj bi med drugim zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem in vzpostavil shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Zakon bo sledil prvima dvema, večina ukrepov iz mega paketa za blaženje posledic krize pa se bo iztekla konec maja. Če vlada do danes epidemije ne bi preklicala, bi se podaljšali za mesec dni. Kot pojasnjuje Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), bo to pomenilo, da ne bi bilo več nadomestila za čas, ko so delavci na čakanju, prav tako ne oprostitve plačila za pokojninsko zavarovanje, kriznega dodatka in univerzalnega dohodka za samozaposlene osebe.