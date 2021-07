Konec karantene za potnike iz temnordečih držav, obvezne maske v notranjosti?

Kdaj pa bomo sprostili tudi potovanja? Da Slovencem, ki pridejo denimo iz temno rdeče obarvanih dežel – torej tudi iz Egipta in Turčije, ni treba v karanteno, tudi, če so cepljeni ali so covid-19 preboleli? Veliko jeze je bilo minuli konec tedna na Brniku zaradi tega.

Toda novo sproščanje ukrepov je prineslo nekoliko zmede z maskami. Te so še vedno obvezne v zaprtih prostorih, kot so na primer bencinski servisi in trgovine. Izjemoma pa jih od danes naprej ni treba imeti v gostilnah, na kulturnih in športnih dogodkih, v kongresnih dvoranah, nastanitvenih objektih, sejmih in igralnicah, a pod pogojem da ste cepljeni, preboleli ali testirani na covid-19.

Nekaj preobratov se je zgodilo danes pozno popoldne, ko se je sestala vladna svetovalna skupina za covid-19. V oddaji 24UR ZVEČER so gostili njeno vodjo Matejo Logar.

Bodo potniki iz temno rdečih držav – torej tudi iz Egipta – še morali v karanteno v vsakem primeru? Kaj so predlagali vladi? "Svetovalna skupina je danes popoldan kar precej časa namenila proučevanju trenutnih razmer, delta različica se širi – tako po svetu kot v Evropi – in predstavlja neko dodatno tveganje. To je bil tudi razlog, zakaj so se pojavile karantene po vrnitvi iz rdečih oziroma temnordečih držav. V prejšnjem tednu je bilo še nekoliko pomanjkljivo znanje o tem, kako učikovita so cepiva proti delta različici in zaradi tega so bili tudi predlagani sprejeti ukrepi, ki so stopili v veljavo," je pojasnila Logarjeva. V zadnjih dneh pa so se pojavile dodatne informacije, ki zagotavljajo, da je učinkovitost cepiv tudi proti delta varianti dobra, tako da bo svetovalna skupina – tako Logarejva – predlagala, da osebe, ki so cepljene, ali so prebolele covid-19, po vrnitvi iz držav, ki so na rdečem ali temnordečem seznamu, ne gredo v karanteno. Medtem pa tisti, ki novega koronavirusa niso preboleli ali niso cepljeni, gredo po vrnitvi iz teh držav v karanteno, ki jo lahko prekinejo s PCR-testom po petih dneh. "Osebe, ki pa niso državljani Republike Slovenije, pa potrebujejo za vstop v Slovenijo negativen izvid PCR-testa in potem veljajo za njih enaki pogoji, kot za slovenske državljane," dodaja.

Kaj pa glede mask? Od danes namreč velja, da maske niso več obvezne v lokalih, na kulturnih in športnih prireditvah, sejmih. So pa še vedno v trgovinah, na bencinskih servisih, kozmetičnih, frizerskih salonih. Kaj so torej sprejeli? Vodja strokovne skupine za covid-19 pri Ministrstvu za zdravje pravi, da te še vedno veljajo oziroma ostajajo obvezne tam, kjer ni izpolnjenega pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Svetovalna skupina je tudi mnenje – glede na širjenje delta različice, ki je bolj kužna, se hitreje širi – da bi bilo tudi v vseh ostalih zaprtih prostorih še vedno smotrno uporabljati maske. "Prav tako je nastalo nekaj zmede pri uporabi mask pri zaposlenih – tukaj bi morali tudi zaposleni upoštevati sistem PCT. Tukaj ne velja enkrat tedensko hitri antigenski test, tako da morajo zaposleni v principu maske še vedno uporabljati."

Predlagajo torej, da se v vseh zaprtih prostorih, tudi na področju ukrepov in omejitev, ki so se danes sprostile, spet vrnemo na obvezno nošenje mask "Svetovalna skupina je ocenila, da se v tem obdobju večje pojavnosti delta različice novega koronavirusa stvari žal nekoliko spreminjajo in smo mnenja, da bi maske v zaprtih prostorih predstavljale dodatno varnost in omejile širjenje te variante. Tako da bomo to vsekakor predlagali," odgovarja Logarjeva.

Zadnja odločitev bo seveda na vladi. Pa mar ne begajo ljudi s tem, ravno od danes brez maske v gostilni, če vlada njihov predlog sprejme, pa prihodnji teden spet maske obvezne? Ljudje imajo tukaj tudi precej pomislekov – en dan tako, drug dan drugače ... Logarjeva pravi, da smo se žal v tem letu in pol, odkar je epidemija, naučili, da se pač moramo prilagajati virusu. "Žal se virus ne prilagaja nam in delta različica prinaša nove težave – predvsem s to večjo kužnostjo, hitrejšim širjenjem. To vidimo predvsem v Veliki Britaniji, kjer imajo kar izrazit porast, kljub temu, da imajo dobro precepljenost. Pri nas je precepljenost še bistveno nižja, tako da smo mnenja, da bodo maske ponovno žal potrebne."

Ampak po tem, kar od danes velja: ali mora osebje v gostinskih lokalih in pri drugih izjemah torej zdah nositi masko ali ne? Po besedah vodje svetovalne skupine do spremembe odloka to seveda ni potrebno, v kolikor imajo vzpostavljen sistem PCT. "Če pa imajo samo hitri antigenski test, je pa ta veljaven samo 48 ur, tako da bi ga morali potem delati vsaka dva dni, če bi hoteli biti trenutno brez mask."