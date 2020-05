Konec omejitev na meji med Slovenijo in Madžarsko

Vse omejitve ob prehajanju meje, uvedene zaradi pandemije covida-19, so z današnjim dnem odpravljene na štirih mejnih prehodih, ki so bili odprti že doslej. To so Hodoš-Bajansenye, Dolga vas-Redics, Pince (avtocesta)-Torniyszentmiklos (Orszagut) in Pince (lokalna cesta)-Torniyszentmiklos (Helyi ut). Ostale prehode bodo po napovedih odprli v torek.

Med slovenskimi in madžarskimi oblastmi so v zadnjih tednih potekali intenzivni pogovori o odprtju meje, potem ko so se razmere glede pandemije novega koronavirusa umirile.

Madžarska sicer rahlja ukrepe, ki so jih sprejeli, da bi zajezili širjenje novega koronavirusa.Tako je spet dovoljen obisk gledalcev na športnih prireditvah, a le na stadionih in prizoriščih, ki niso povsem pokrita.

Manj omejitev pa bo tudi na meji s Hrvaško, potem ko so pristojni sporočili, da Hrvaška v celoti odpira svoje meje za državljane iz 10 držav, med njimi iz Slovenije. Državljanom teh držav ne bo več treba navesti razloga za obisk, bodo pa morali pustiti svoje kontaktne podatke.