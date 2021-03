Konec počitnic: v šole znova vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov

Zimske počitnice so se končale tudi za šolarje v zahodnem delu države. Tako se z današnjim dnem v šole vračajo vsi osnovnošolci in dijaki zaključnih letnikov, v šolah pa še naprej veljajo posebni epidemiološki ukrepi. Bodo pa danes potekali pogovori med deležniki in ministrstvom za izobraževanje na to temo.

Zimske počitnice so se končale. FOTO: Dreamstime Vlada je namreč sredi februarja zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi sklenila, da se lahko učencem prvega triletja v osnovnih šolah pridružijo tudi učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ti so se na zahodu države v šolske klopi vrnili sicer že pred dvema tednoma, medtem ko so njihovi vrstniki z vzhoda po več kot štirih mesecih v šolske klopi vrnili minuli teden. Kljub poslabšanju razmer v regiji pa se v šole danes vračajo tudi učenci in dijaki zadnjih letnikov v obalno-kraški regiji. Za tiste, ki se danes vračajo k pouku v šoli, bo pouk potekal v mehurčku, torej v matičnih učilnicah, učenci pa učilnic ne bodo menjavali. Malicali bodo v učilnicah, kosila morajo šole organizirati tako, da bo med učenci čim manj mešanja. Podaljšano bivanje za učence prvega triletja bo organizirano v matičnem razredu, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Učencem ni treba nositi zaščitnih mask v razredu, so pa obvezne zunaj razreda. V srednje šole pa se bodo vrnili dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolske prostore in delavnice odpirajo tudi za praktični pouk srednješolcev. Se pa obetajo novi pogovori med deležniki in ministrstvom za izobraževanje glede epidemioloških ukrepov v šolah. Tako je predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečanpotrdil, da bodo danes na ministrstvu potekali pogovori na to temo. Še naprej pa bo na daljavo potekal verouk oziroma župnijska kateheza, je zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference.