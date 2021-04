Konec policijske ure, odpirajo se vse trgovine in številne storitve

Po novem so za vstop v Slovenijo veljavni tudi testi na novi koronavirus, opravljeni v ZDA in Veliki Britaniji.

Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Pristojni minister pa lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Z nekaterimi izjemami ostaja tudi omejitev prehajanja med statističnimi regijami.

Priprava in strežba jedi ter pijač je dovoljena v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene in varovance, ter za dostavo.

Odpirajo se muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je dovoljeno tudi izvajanje verskih obredov z navzočnostjo vernikov, pri čemer velja omejitev števila oseb, in sicer na enega udeleženca ali skupino iz istega gospodinjstva na 30 kvadratnih metrov.

Vrtci se odpirajo za vse otroke, v šole se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Dijaki prvih treh letnikov pa se bodo šolali po modelu C. Predvideni so izpiti in seminarji na fakultetah do 10 ljudi.

Od danes tudi tekme na državni ravni, več možnosti za rekreacijo

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odlok o izvajanju športnih dejavnosti v času epidemije novega koronavirusa ter določila podobne omejitve, ki so veljale pred 1. aprilom. Treningi in tekme so od danes znova dovoljeni vrhunskim registriranim športnikom, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom.

Brez prisotnosti gledalcev so dovoljena tudi uradna športna tekmovanja na nacionalni ravni za članske, mladinske in kadetske kategorije, na evropski (evropski pokali ...) oziroma mednarodni ravni (alpska hokejska liga, košarkarska liga Aba, rokometna liga prvakov ...) in velike mednarodne športne prireditve.

Treningi so dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, skupaj gre za okrog 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali vrhunskost ter bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni. Pa tudi okrog 650 perspektivnim mladim športnikom, ki so dosegli vrhunske mednarodne rezultate, ter registriranim kadetom, mladincem in članom, ki so člani reprezentanc.

Vadba je dovoljena tudi poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport. Tu gre za okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že med vrhunskimi in perspektivnimi športniki. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih ali fizično ločenih skupinah. Tekmovanja lahko potekajo ob testiranjih udeležencev na 48 ur.