V nedeljo opravili 984 testov in odkrili 50 novih okužb

Okužbe so tokrat razpršene po več kot 30 občinah, največ, po pet so jih v nedeljo potrdili v Ljubljani, Mariboru in Slovenskih Konjicah. V Slovenski Bistrici so našteli tri okužbe, medtem ko v Celju, Žalcu, Vojniku in Pesnici po dve. V ostalih občinah so imeli po eno okužbo.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika imamo v Sloveniji trenutno 1280 aktivnih okužb s koronavirusom. Med okuženimi, ki so jih potrdili v nedeljo, je šest zaposlenih v zdravstvu, en primer pa je med oskrbovanci domov za starejših in en med zaposlenimi v domu.

Kristina Kampuš, direktorica Pegazovega doma starejših v Rogaški Slatini, je dejala, da so minuli vikend med njihovimi stanovalci odkrili dve novi okužbi s koronavirusom. Skupno je tam zdaj okuženih že 18 stanovalcev in pet zaposlenih. Kampušova je dejala še, da so se v soboto iz bolnišnice vrnili trije okuženi stanovalci z novim koronavirusom, ki so jih namestili v rdečo cono doma, ki je ločeno organizirana v kletni etaži doma. V to cono so namestili tudi oba na novo okužena stanovalca. V bolnišnici na zdravljenju ostajajo trije stanovalci, njihovo zdravstveno stanje pa je stabilno.

Po besedah Kampuševe so stanovalci v domu izolirani v svojih sobah, nekateri pa so začasno premeščeni iz sob, kjer je bila potrjena okužba, v drugo sobo oz. drugo skupino.

Direktor Doma Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu Tomaž Lenart pa je povedal, da so v nedeljo vzeli kontrolne brise v zadnji sivi coni 20 stanovalkam in 10 zaposlenim. Pri eni stanovalki je bil test pozitiven, pri ostalih pa negativen. Dejal je, da je okužena stanovalka, ki je asimptomatska, v sobi bivala sama, zato ne pričakuje, da bi še koga okužila.

"Po strokovnih smernicah bodo od torka prvi stanovalci, ki so bili najprej okuženi, že ozdravljeni. Tudi edino okužena zaposlena se v torek vračata na delovno mesto in bosta delala v rdeči coni. Od srede bomo imeli tako v domu samo dva okužena stanovalca," pravi Lenart.