Konec tedna poostren nadzor nad spoštovanjem protikoronskih odlokov

Kot so zapisali ob današnji napovedi nadzorov ob prihajajočem koncu tedna, je v zadnjih dneh mogoče zaslediti tudi porast zbiranj in konzumiranja hrane in pijače na javnih krajih, predvsem pred gostinskimi lokali, kar pa je še naprej prepovedano.

Od ponedeljka je dovoljeno prehajanje občinskih meja, zbiranje do 10 ljudi, delovanje smučišč, udejstvovanje v rekreativnih in vrhunskih športih, sprostile so se mnoge storitvene in trgovinske dejavnosti. Kot ugotavljajo na Policijski upravi Koper, bodo te sprostitve po dolgotrajnih omejitvah veliko ljudi spodbudile k potovanju, različnim obiskom, ogledom znamenitosti, sprehajanju po promenadah, obisku lastnih počitniških objektov, planinskim izletom, obisku zasneženih hribov, smučišč ter nakupovalnih trgovskih središč.

Na Policijski upravi Koper vse prebivalce opozarjajo, naj se kljub sproščanju ukrepov še naprej držijo pravil o uporabi mask, medsebojni razdalji in ostalih veljavnih ukrepov. "Vsi si namreč želimo, da bi se pandemija in z njo omejitve čim prej zaključili,"so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Uporaba zaščitne maske je še vedno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih. Prav tako je maska obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, in v osebnih vozilih, če se skupaj vozijo osebe, ki niso iz istega gospodinjstva. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, če ni možno zagotoviti razdalje najmanj treh metrov, so spomnili.

Poostren nadzor v prometu, na smučiščih in v turističnih krajih

Po besedah namestnika generalnega direktorja Tomaža Pečjaka bodo skupaj z drugimi pristojnimi službami na območju celotne države ta konec tedna poostrili nadzor glede spoštovanja zajezitvenih ukrepov. Pri tem bodo nadzorovali promet in spoštovanje ukrepov na posameznih smučiščih, turističnih krajih in na določenih priljubljenih izletniških točkah.

Sicer je policija od 11. do vključno 17. februarja opravila 14.957 nadzorov spoštovanja ukrepov za zajezitev covida-19, kar je za 2,4 odstotka manj kot teden prej. Za 37 odstotkov manj kot teden prej pa so izrekli ukrepov, in sicer 1012. Občutno zmanjšanje števila kršitev je po Pečjakovih besedah predvsem posledica tega, da je od ponedeljka dalje ukinjena omejitev gibanja na občine oz. statistične regije.

Policija je na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala skupno 5927 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Od tega so jih 19 preklicali, ker se je kasneje v postopku izkazalo, da so imele osebe ustrezna dokazila, da lahko vstopijo v državo brez napotitve v karanteno. Tako so v karanteno napotili 5908 oseb, kar je 39 odstotkov manj kot teden dni prej.