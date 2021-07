Koordinacija zdravniških organizacij za izboljšanje precepljenosti zaposlenih v zdravstvu

Prav tako so predlagali, da naj za tiste v zdravstvu, ki se ne bi želeli cepiti proti covidu-19, uvede obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirusom, skladno s strokovnimi priporočili. Po mnenju zdravniških organizacij bo cepivo in cepljenje tudi v prihodnje za vse prebivalce Slovenije brezplačno. Koordinacija je pozvala ministrstvo, da preuči vse možnosti in naredi vse za večjo precepljenost zaposlenih v zdravstvu.

Ministrstvu so predlagali, da vse zaposlene v zdravstvu pozove k čimprejšnjemu cepljenju proti covidu-19, so sporočili.

V koordinaciji ocenjujejo, da je predlagano edini način, da bodo prebivalcem in bolnikom tudi v bodoče lahko nudili zdravstvene storitve. Za vsemi zdravstvenimi delavci je zahtevno leto, za katerega si ne želijo, da se ponovi. "Številni izbruhi covida-19 so dan za dnem povzročali odsotnosti z dela in prerazporejanje bremen na že sicer izčrpane sodelavce. Z grozo smo opazovali, kako so zbolevali bolniki, ki so prišli k nam po pomoč, zbolevali smo tudi sami, nekateri hudo," so zapisali v koordinaciji.

Želijo si, da kar se da normalno opravljajo svoje delo, da so pri tem varni in predvsem da so varni njihovi bolniki. Zdravniki in zobozdravniki, ki imajo od vseh zdravstvenih poklicev največ znanja o cepljenju, pa so cepljeni približno 90-odstotno. To nedvomno dokazuje, da se za cepljenje zavzemajo, ker vedo, da je varno in učinkovito. Žal se to ne kaže v enaki meri pri drugih poklicnih skupinah.

V razvitem svetu obstajajo ustanove, kjer so določena cepljenja obvezna, če želiš v tej ustanovi biti zaposlen. V koordinaciji ne želijo, da se cepljenje uvaja kot prisila, a glede na pomen cepljenja in hudo breme epidemije covida-19 si res ne želijo, da bi bilo morda treba pomisliti tudi na to možnost.