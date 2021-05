Sodišče ustavilo postopek proti dijakinji, ki na avtobusu ni želela nositi maske

Konec lanskega septembra je policija obravnavala mladoletno dijakinjo, ki je na avtobus vstopila brez zaščitne maske, nato pa se zapletla v prepir z voznikom. Zaradi tega je posredovala policija, ki je dijakinjo vklenila. Kot so takrat pojasnili, potnice niso vklenili, ker ni nosila maske, ampak ker se je upirala postopku in ni upoštevala ukazov policistov.

Po obdolžilnem predlogu ministrstva za zdravje in Zdravstvenega inšpektorata RS so ji očitali, da je 22. 9. 2020 na glavnem avtobusnem postajališču v Ljubljani vstopila na avtobus in ni nosila zaščitne maske. S tem je po njihovih ugotovitvah Zakon o nalezljivih boleznih po 14. točki prvega odstavka 57. člena.

Mladoletnica se je na sodišču zagovarjala z molkom, vložila pa je pisni zagovor. V njem je izpodbijala ukrep obveznega nošenja zaščitnih mask in podala obširne navedbe o tem, zakaj je odlok protiustaven in nezakonit ter zakaj je nepravilno nošenje zaščitnih mask škodljivo, ter predlagala, da sodišče odloči, da kršiteljica ni storila očitanega prekrška in postopek ustavi oz. da postopek prekine in sproži pobudo za oceno ustavnosti.

V nadaljevanju je zagovornik podal še ugovor pravne narave in dodal, da dejanje, kot se očita obdolženi, ni prekršek, s čimer se je sodišče strinjalo.Ker torej kršitev pravil o uporabi mask v nobenem predpisu ni določena kot prekršek, je sodišče postopek zoper mladoletnico ustavilo, stroški ustavljenega postopka pa bremenijo proračun.

Spomnimo, pred dnevi je Višje sodišče v Kopru presodilo, da moški, ki so ga oglobili, ker na javnem kraju ni nosil zaščitne maske, ni storil prekrška. Več v današnji informativni oddaji 24UR.