Korenček, palica in obvezno cepljenje: več vprašanj kot odgovorov

Katastrofalne razmere ne dopuščajo drugih rešitev kot uvedbo obveznega cepljenja, je prepričan avstrijski kancler Alexander Schallenberg. V Avstriji načrt dviguje veliko prahu, a ideja pravzaprav ni nova, saj je to že lani zahteval deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer.

Za kako etično zahtevo gre, se sprašuje avstrijski krone.at. Ustavni pravnik Udo Szekulics pojasnjuje: "Glede na temeljno pravico do življenja, ki je določena v 2. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, je država dolžna varovati življenje in zdravje svojih državljanov. To je močan argument v prid splošnemu obveznemu cepljenju."

A to trči ob pravico do spoštovanja zasebnega življenja tistih, ki se ne želijo cepiti. A profesorja ustavnega prava Bernd-Christian Funk in Heinz Mayer sta v svojem mnenju enotna. "Večje kot je tveganje, večja je dopustnost resnih posegov," pravi Funk.

Toda, kaj se bo zgodilo, če bo oseba vseeno zavrnila cepljenje? Avstrijska vlada trenutno še preučuje podrobnosti. Ljudje, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti cepljeni, bi morali biti iz ukrepa seveda izvzeti. Kaj pa drugi? Kancler razmišlja o globah. A to odpira vrata temu, da si bodo nekateri, ki si bodo to lahko privoščili, kupovali mir pred ukrepom.

Funk meni, da težave v vsakem primeru ostajajo še naprej. "To, da je pred vrati policija, zdravnik pa na silo cepi, seveda ni predstavljivo in tega ni mogoče izvajati," je jasen Mayer. Lahko pa bi za necepljene veljale omejitve.

Kritik, da vse skupaj spominja na nek drug režim, v Avstriji ne manjka. Cepljenja so bila obvezna v času nacizma. Kontekst je zato lahko problematičen, opozarja krone.at. "Na prvi pogled je neprivlačen," pravi Funk. "Toda to ne pomeni, da je ukrep sam po sebi nedopusten."

Avstrija je po tej zadnji, za številne kontroverzni odločitvi v zvezi s cepljenjem, prišla na svetovne naslovnice. Številni ideji glasno nasprotujejo, nekateri se strinjajo. "Korenček je neuporaben, zdaj necepljeni ljudje potrebujejo palico," meni vplivnež iz evropskih zdravniških krogov Frank Ulrich Montgomery. A odziv na prisilo je praviloma odpor, zato tega, da bi razkol v družbi izginil kmalu, ni pričakovati.