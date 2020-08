Koritnik ne izključuje možnosti uvedbe obvezne aplikacije #OstaniZdrav

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na tiskovni konferenci vlade spregovoril o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav, ki je že na voljo za uporabnike operacijskega sistema Android. Na ministrstvu so vzpostavili tudi klicni center, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z morebitnimi vprašanji glede njene uporabe. Kot je povedal Koritnik, v prihodnosti ne izključujejo niti uvedbe obvezne aplikacije.

Od včeraj popoldan je v spletni trgovini Google Play za uporabnike mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android že na voljo aplikacija za varovanje zdravja in ljudi #OstaniZdrav. Kot je povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, si jo je od včeraj od 16. ure, pa do danes do 13. ure, naložilo 4982 uporabnikov.

Aplikacija je na voljo v štirih jezikih, in sicer slovenščini, italijanščini, madžarščini in angleščini. To, v katerem jeziku se aplikacija ob prvi uporabi odpre, je odvisno od tega, v katerem jeziku je naš operacijski sistem. Kot pa je poudaril Koritnik, si lahko jezik uporabniki s tremi kliki poljubno nastavijo znotraj aplikacije. "Državljankam in državljanom priporočam tudi, da si nastavijo prednostno delovanje aplikacije v ozadju, s čimer omogočimo, da obvestilo o morebitnem stiku z okuženim dobimo tudi, če uporabnik v tistem trenutku aplikacije nima odprte," je povedal minister in dodal, da znotraj MJU od danes naprej deluje tudi enotni klicni center, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z vprašanji glede uporabe aplikacije.

Klicni center je za klice iz Slovenije dosegljiv na telefonski številki 080-17-87, za klice iz tujih držav pa na številki 01 478 7557. Za pomoč se lahko obrnete tudi na njihov e-naslov: ekc@gov.si.