Koritnik: Mobilna aplikacija bo na voljo v sredini avgusta

Minister Boštjan Koritnik je na današnji novinarski konferenci ponovno poudaril, da bo uporaba aplikacije prostovoljna, da ne bo delovala na sistemu GPS in ne bo omogočala shranjevanja geolokacijskih podatkov."Nikomur ne sledimo, glavni namen je, da obvarujemo zdravje državljank in državljanov". Povedal je, da bo aplikacija na voljo v sredini avgusta. "Z uporabo aplikacije boste zaščitili sebe in vaše najbližje, olajšali delo epidemiologom in tako omogočili, da se bo država lažje, z manj ukrepi, soočala z virusom."

"Aplikacija vas bo zgolj opozorila, če ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z nekom, ki je okužen," je izpostavil. Ob srečanju z drugim uporabnikom bosta pametna telefona samodejno izmenjala naključno šifrirani kodi. Ti kodi bosta telefonu sporočili le, da sta se dve osebi srečali, za koliko časa in kakšna je bila razdalja med njima. Ne bosta pa razkrili imena ali lokacije srečanja.