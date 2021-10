Koritnik pozval k strožjemu nadzoru sistema PCT: Izpostavljeni smo tveganju zapiranja države

Epidemiološka slika kljub nižjemu številu novo potrjenih okužb ni dobra. To je z delitvijo na družbenem omrežju potrdil minister za javno upravo Boštjan Koritnik , ki je zapisal, da smo glede na trenutno epidemiološko situacijo ponovno izpostavljeni tveganju zapiranja države in družbenega življenja".

O morebitnem zapiranju družbe je spregovorila tudi vodja posvetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar, ki je dejala, da bo, v kolikor se bo pritisk na bolnišnice stopnjeval in bo ogrožen zdravstveni sistem, treba zapirati določene segmente družbe.

"Zavedamo se, da so princip PCT in cepljenje ter ostali splošni ukrepi načini, ki vodijo k odprtju družbe – če jih seveda upoštevamo," je dejala in dodala, da je nadzor potreben, ker da ne razumemo, da gre za našo varnost. Tudi ona namreč poziva k strogemu izvajanju in nadzoru sistema PCT.

Na prekoračitev 3000 dnevnih okužb, ki so jih pristojni zabeležili v torek, je k strogemu nadzoru pogoja PCT pozval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v 'lockdown'," je zapisal. Tako je v sredo že sklical inšpekcijske službe in jim naročil strožji nadzor lokalov.