Capak priznal: Pričakovali smo porast števila okuženih, a ne tolikšen

Hrvaška je sicer včeraj napovedala omejitev odpiralnega časa nočnih klubov in barov. Gostinski objekti so lahko po novem odprti le do polnoči. Ukrep je v veljavo stopil z današnjim dnem, kar pa so očitno (še zadnjič) izkoristili v marsikateri diskoteki. V uredništvo smo tako na primer prejeli posnetek živahnega nočnega življenja v Pulju. Dogajanje v klubu Uljanik, kjer ni ne duha ne sluha o zaščitnih maskah ali varnostni razdalji, je delil uporabnik Instagrama:

Tudi vodja Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak pa je zdaj za HRT priznal, da bi bilo dobro število novih primerov, ki jih zabeležijo na dnevni ravni omejiti pod 50, saj da je to meja, ki si jo je začrtala večina držav. Na Hrvaškem je trenutno sicer 900.000 turistov. "Pričakovali smo povečanje števila novookuženih, a ne za toliko," priznava Capak. Dodal pa je, da nacionalni štab sicer želi, da "življenje poteka naprej 'normalno', da vse deluje, kot treba, vendar je to ob pandemiji koronavirusa nemogoče" . "Kadar imamo takšno situacijo, da število naglo poskoči, moramo nekaj storiti. Bolje bi bilo, da bi stvari omejili že prej, a tudi zdaj ni prepozno," meni vodja HZJZ.

Po tem ko je na Hrvaškem včeraj padel nov neslavni rekord - zabeležili so kar 180 novih primerov okužbe z novim koronavirusom - se vrstijo vse glasnejši pozivi javnosti in stroke pristojnim, naj vendarle nehajo 'tiščati glavo v pesek' in sprejmejo strožje ukrepe.

Zabava v disko ritmih je napovedana tudi za danes zvečer, in sodeč po najavi na družbenem omrežju Facebook, ne bodo upoštevali novih ukrepov. "Začenjamo ob 22. uri in bomo z vami do zore," vabijo organizatorji.

Oglasili so se tudi družinski zdravniki, ki izpostavljajo, da kot prvi v obrambni liniji v boju z virusom delajo že na robu zmogljivosti. "Delamo tudi za dva. Bojimo se jeseni, potrebujemo jasne smernice," opozarjajo. Družinskih zdravnikov je malo in tako ne zmorejo več naprej. Kot pravijo po poročanju Dnevnika.hr , jim že dobesedno voda teče v grlo, sprašujejo se, kako bodo sploh preživeli drugi val.

"Če gre nekdo na dopust ali je bolniško odsoten, ga mora nadomeščati drugi. Mladih zdravnikov v glavnem ni," pravi Vikica Krolo, predsednica Združenja hrvaške družinske medicine. Težava pa ni le manjši kraji, pač pa tudi večja mesta. "Kolegica je zaradi raka na dojki nujno morala na operacijo in si ni uspela najti zamenjave. Zdaj je tako že 17 dan, odkar medicinska sestra tam dela sama, ob pomoči zdravnikov v tamkajšnji ustanovi," Krola navaja primer iz Splita.

V Hrvaškem društvu za varovanje pravic bolnikov pa pozivajo k pripravi načrta za jesen, da bo delovanje zdravstva boljše kot ob začetku epidemije. "O tem bi bilo treba voditi evidence. Ne le, da imamo zdaj povečano število komplikacij in primerov smrti, ne vemo, kaj nas še čaka. To bomo videli že čez kakšen mesec," pravi Jasna Karačić iz društva.

Tudi Vesna Potočki-Rukavina iz Koordinacije družinske medicine Zagreba pravi, da se zdravniki boji jeseni - ne le zaradi koronavirusa, pač pa tudi drugih respiratornih obolenj, ki se pričnejo pojavljati in širiti v hladnejših mesecih. "Kaj je z vsemi drugimi respiratornimi obolenji, virusi, gripo? Klinično težko prepoznamo, za katero okužbo gre. Morali bi dobiti jasnejše smernice nacionalnega kriznega štaba," pravi zdravnica in dodaja, da zdajšnje smernice jeseni ne bodo zadostovale, tudi zaradi otrok, ki se vračajo v šole in vrtce.

Italijani odpovedujejo rezervacije, Hrvaško turistično združenja pa: 'Tukaj je tudi malo zavisti'

Po tem, ko je Italija napovedala obvezno testiranje za vstop v državo za vse, ki so bili nedavno na Hrvaškem, pa se odločitev že pozna v hrvaškem turizmu. "To se je zgodilo iz danes na jutri in že beležimo odpovedi rezervacij," je za Dnevnik.hr dejal Massimo Piutti, vodja enega od kampov na jadranski obali.

A italijanska vlada je jasna: vsi, ki prihajajo iz Hrvaške, morajo pred vstopom v državo pokazati negativen test, ki ni starejši od 72 ur, ali pa se morajo testirati v roku 48 ur po prihodu. Pristojni sicer trdijo, da si italijanski turisti še vedno želijo na Hrvaško. Kljub temu pa naj Italije to ne bi ustavilo, da so naše južne sosede - poleg Španije, Malte in Grčije - uvrstili na seznam držav z visokim tveganjem. Hrvaško turistično združenje pa odločitev za to vidi predvsem, v "dejstvu, da jim je Hrvaška, kar se tiče turističnega sektorja, največja konkurentka". "Če smo malce sarkastični - to so vse države, v katerih je v tem trenutno največ Italijanov. Menim, da se je zato Italija za to potezo odločila prav zdaj, na vrhuncu turistične sezone," pravi Boris Žgomba, predsednik združenja turističnih agencij na Hrvaškem.

Na Hrvaškem je bilo včeraj po uradnih podatkih 46.000 Italijanov. "Hrvaška letos, glede na trenutno situacijo, dosega resnično sijajne turistične rezultate, kar pa seveda sproža nekaj zavisti," pa je prepričan Veljko Ostojić iz Hrvaškega turističnega združenja.