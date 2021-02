Medtem ko v Franciji poročajo o več kot 700 mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu, so v Grčiji napovedali, da bo širše območje Aten znova pod strogim zaprtjem. Pred današnjim srečanjem Merklove z voditelji zveznih dežel pa je v javnost prišel osnutek sporazuma, ki predvideva podaljšanje strogih ukrepov v Nemčiji do 14. marca.

Nemčija namerava podaljšati omejitve za zajezitev širjenja novega koronavirusa do 14. marca, razkriva osnutek sporazuma za pogovore med kanclerko Angelo Merkel in voditelji 16 zveznih dežel. Število novih dnevnih okužb v Nemčiji pada, zaradi česar so nekateri regionalni voditelji zahtevali časovni razpored za sprostitev ukrepov, vendar zaskrbljenost zaradi vpliva nalezljivejših sevov virusa na število primerov narašča. "Imamo zelo krhke razmere," je povedal Winfried Kretschmann, premier iz južne dežele Baden-Württemberg. "V drugih državah, kot je Portugalska, lahko vidimo, kako hitro se lahko stvari obrnejo."

icon-expand Nemčija načrtuje podaljšanje strogih ukrepov do 14. marca. FOTO: Shutterstock

V osnutku dokumenta za pogovore, ki se začnejo popoldan, piše, da bi se lahko frizerski saloni pod strogimi pogoji ponovno odprli 1. marca. A osnutek se lahko spremeni. Merklova je namreč jasno povedala, da bodo osnovne šole in vrtci imeli prednost pri vsakem popuščanju. V osnutku sporazuma piše, da se lahko posamezne države odločijo, kako ponovno začeti pouk. "Če bo število okužb še naprej zanesljivo padalo, so očitno največja prednost najmlajši otroci," je dejal Kretschmann. Merklova je v preteklosti tudi jasno povedala, da želi, da bi bila sedemdnevna incidenca 50 primerov na 100.000 ljudi merilo za odpravo omejitev. Po podatkih, ki jih je v sredo objavil Inštitut za nalezljive bolezni Robert Koch, ta številka trenutno znaša 68. Nemčija je v sredo poročala o 8.072 novih primerih koronavirusa in o 813 smrtnih primerih, kar je skupno 62.969 smrtnih žrtev. V Franciji več kot 80.000 mrtvih zaradi covida-19 V Franciji je covid-19 zahteval več kot 80.000 življenj, potem ko so v torek poročali o več kot 700 mrtvih bolnikih v bolnišnicah in domovih za starejše v zadnjih 24 urah. Od začetka epidemije so v državi s skoraj 70 milijonov prebivalcev potrdili najmanj 3,3 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega v zadnjem dnevu 18.000. Število novih covidnih bolnikov v bolnišnicah ostaja visoko. V bolnišnicah se jih je v torek zdravilo 27.634, od tega 1931 novih. V ponedeljek pa je bilo v bolnišnicah 1893 bolnikov več kot dan prej, kažejo podatki zdravstvenih oblasti. Na intenzivnih oddelkih so sprejeli okoli 334 novih bolnikov. Doslej so proti covidu-19 cepili več kot 2,353 milijona ljudi, od tega 366.733 tudi z drugim odmerkom.

icon-expand V Franciji več kot 80.000 mrtvih zaradi covida-19. FOTO: Shutterstock

Parlament je v torek odobril podaljšanje izrednih zdravstvenih razmer do 1. junija. Izredne zdravstvene razmere, ki veljajo od oktobra, vladi omogočajo uvedbo strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, vključno s policijsko uro, ki se začne ob 18. uri. Zaradi strogih protikoronskih ukrepov pa v državi vse bolj narašča nezadovoljstvo. Lastniki restavracij, ki so zaprte od oktobra, vse glasneje zahtevajo ponovno odprtje poslovanja, za odpravo omejitev pa si prizadevajo tudi smučišča. Širše območje Aten znova pod strogim zaprtjem Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom bodo na širšem območju grške prestolnice Atene od četrtka za okoli štiri milijone prebivalcev za dva tedna znova veljale stroge omejitve javnega življenja. Grški premier Kiriakos Micotakis je v torek zvečer v televizijskem nagovoru ukrepe utemeljil z velikim porastom okužb z novim koronavirusom, naraščanjem hospitalizacij in širjenjem novih različic virusa. Poudaril je, da še vedno lahko preprečijo tretji val epidemije, ki jim grozi. Na širšem območju Aten živi okoli štiri milijone ljudi, kar je več kot tretjina vseh prebivalcev države. Premier je dejal, da se zaveda, kako težki so ukrepi za družbo v celoti in obljubil, da če bo le mogoče, bodo to zadnji tako strogi ukrepi. Od začetka pandemije jo vlada skuša zajeziti s strogimi in predvsem pravočasnimi ukrepi. Stroge omejitve javnega življenja je uvedla že marca lani in nato znova od začetka novembra. Ob odhodu od doma, za katerega morajo imeti utemeljen razlog, morajo državljani civilno zaščito obvestiti s sporočilom sms. Omejeno je tudi gibanje med regijami.

icon-expand Širše območje Aten znova pod strogim zaprtjem. FOTO: Shutterstock

Šole in nenujne trgovine so znova odprli šele sredi januarja. Zatem se je število okužb z novim koronavirusom potrojilo s 500 na 1500 na dan. Bolnišnice so znova pod močnim pritiskom zaradi covidnih bolnikov, je v torek opozoril minister za zdravje Vasilis Kikilias. Na širšem območju Aten je zasedenih 71 odstotkov postelj za covidne bolnike na intenzivnih oddelkih. Sedaj se jih tam zdravi več kot 270, je povedal. Grški zdravstveni sistem po večletni hudi finančni krizi sicer ni v preveč dobrem stanju.

V torek so poročali o 1526 novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, potem ko so v ponedeljek poročali o 638. Polovico novih okužb so potrdili v Atenah. Od začetka epidemije je umrlo 6017 bolnikov s covidom-19. Od enajstih milijonov prebivalcev so jih doslej vsaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili skoraj 420.000. Tako kot več članic EU so cepljenje s cepivom AstraZenece omejili na mlajše od 65 let, dokler ne bodo znani podatki o učinkovitosti cepiva pri starejših. Kikilias je napovedal, da naj bi bili znani do konca februarja. Južna Afrika bo cepljenje začela s cepivom Johnson & Johnson Južna Afrika, ki je zaradi slabšega učinka AstraZenecinega cepiva proti južnoafriški različici novega koronavirusa odložila začetek cepljenja proti covidu-19, bo cepljenje začela s cepivom Johnson & Johnson, ki sicer še ni odobreno, je danes sporočil minister za zdravje Zweli Mkhize. Južna Afrika, ki je najhuje prizadeta afriška država v pandemiji covida-19, bi morala prejšnji teden začeti cepilno kampanjo proti tej bolezni z milijoni odmerkov cepiva, ki sta ga razvila AstraZeneca in oxfordska univerza. Vendar pa so se odločili začetek odložiti.

icon-expand Južna Afrika bo cepljenje začela s cepivom Johnson & Johnson. FOTO: Shutterstock

Študija univerze Witatersrand v Johannesburgu in britanskega Oxforda je namreč pokazala, da to cepivo nudi zgolj "minimalno" zaščito pred blagim do zmernim potekom covida po okužbi z južnoafriško različico. Ugotovili so, da učinkovitost znaša zgolj 22 odstotkov. Podatkov o učinkovitosti pri hudem poteku še nimajo. Je pa, kot je danes pojasnil minister Mkhize, proti južnoafriški različici dokazano učinkovito cepivo Johnson & Johnson. To sicer še ni odobreno. "Postopki odobritve za uporabo v Južni Afriki že potekajo," je dejal minister. Povedal je še, da si je Južna Afrika zagotovila tudi cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha, o nakupu pa se dogovarja tudi z drugimi proizvajalci."Smo v napredni fazi ocenjevanja in pogovorov za dobavo cepiva Sputnik V," je pojasnil in dodal, da Kitajska trenutno preučuje južnoafriško ponudbo za cepivo proizvajalca Sinopharm, potekajo tudi pogajanja z Moderno. Po besedah ministra bodo znanstveniki še naprej preučevali učinkovitost AstraZenecinega cepiva v Južni Afriki, glede na njihova priporočila pa se bodo oblasti odločile, ali naj cepivo uporabijo ali ga bodo zamenjali, preden mu 30. aprila poteče rok uporabe. V Južni Afriki so doslej zabeležili 1,4 milijona okužb z novim koronavirusom in več kot 45.000 smrti zaradi covida-19. V tej državi je zelo razširjena bolj nalezljiva različica virusa B.1.351, ki se je razširila tudi že v nekatere druge države. Številne so zato omejile vstop za potnike iz Južne Afrike in sosednjih držav.