Vlada znova o epidemioloških razmerah, novih sproščanj predvidoma ne bo

Sedemdnevno povprečje števila okužb je v torek znašalo 879, v bolnišnicah pa so skrbeli za 691 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Manj kot 700 bolnikov je bilo nazadnje hospitaliziranih 28. oktobra, ko je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 660 oseb.

V ponedeljek smo sicer v Sloveniji potrdili novih 740 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 16,8 odstotka. Podatki za včerajšnji dan še niso znani. Slovenija se sicer nahaja v oranžni fazi glede na semafor sproščanja ukrepov. V ponedeljek so se tako odprle trgovine po vsej državi, znova je dovoljeno prehajanje čez občinske in regijske meje.

Okužbe razpršene po vsej državi

Maja Bratuša, ki vodi vladne novinarske konference o stanju epidemije covida-19, je v torek opozorila, da so okužbe razpršene po vsej državi, kar da kaže na to, da razmere še vedno niso tako dobre, kot bi si želeli. Epidemiološka stroka in vlada bosta zato pozorno spremljali epidemiološke razmere po zadnjem večjem sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije, predvsem odprtju šol za vse osnovnošolce.

Na ministrstvu za izobraževanje so sicer po zmedi glede veljavnosti obveznih testov na novi koronavirus, ki jih predvideva odlok o omejitvah pri izvajanju športa, za STA pojasnili, da pripravljajo spremembe odloka. Kaj bodo prinesle, sicer še ni jasno. Za zdaj pa ostaja v veljavi odlok, ki predvideva, da test ne sme biti starejši od 24 ur.