Koronaštevec novih okužb se je ustavil pri številki 559, sreda prinaša PCT-pogoj praktično povsod

Doslej so v Sloveniji opravili že skoraj milijon in pol testiranj s PCR-testi ter več kot 5.600.000 s hitrimi testi.

S 15. septembrom PCT-pogoj praktično povsod in za vse

Vlada pa je na sobotni dopisni seji sklenila, da bo od srede, 15. septembra, kriterij PCT obvezen za vse zaposlene in samozaposlene v državi – gre za okoli 900.000 državljanov. Testiranje oz. samotestiranje bo moralo biti vsaj enkrat tedensko, stroški pa bodo breme delodajalca. Po novem bo PCT-pogoj obvezen tudi za uporabnike storitev, kot so banke, pošte, trgovine s tehničnim blagom in oblačili, celo javni prevoz in obisk zdravnika.