Japonska zaradi kontaminacije zavrgla 1,6 milijona odmerkov Moderne

Japonska je zaradi kontaminacije prekinila uporabo približno 1,63 milijona odmerkov cepiva Moderna. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so v približno 560.000 odmerkih serije našli "tuje snovi". Na farmacevtskem podjetju Takeda Pharmaceutical, ki prodaja in distribuira cepivo na Japonskem, so v izjavi pojasnili, da je Moderna "zaradi velike previdnosti" odpoklicala tri serije. Dodali so še, da je težava najverjetneje nastala v proizvodnji v Španiji, a podrobnejših pojasnil niso podali.

"Do danes še nismo ugotovili nobenih težav z varnostjo ali učinkovitostjo cepiva," so pojasnili na Moderni in dodali, da bodo sodelovali z regulatorji in Takedo in zadevo podrobneje raziskali. Podrobnosti o tem, kaj naj bi bilo v cepivu, še ni, vendar jih je Takeda opisala kot "trdne delce", poroča BBC.

O kontaminaciji poročajo še iz sedmih drugih cepilnih centrov, po poročanju časopisa Japan Times je bilo kontaminiranih 39 vial oziroma 390 odmerkov. Ministrstvo za zdravje je objavilo številke kontaminiranih serij, tako da lahko ljudje, ki so odmerek prejeli pred odpoklicem, preverijo, ali so dobili potencialno kontaminirano cepivo, dodaja Japan Times.

Japonska se bori s povečanjem števila primerov okužb, v sredo je izredno stanje razglasilo še osem prefektur. Država je že odobrila uporabo cepiv Pfizer in AstraZeneca – Moderno pa so začeli uporabljati šele maja. Nekaj več kot 40 odstotkov Japoncev je cepljenih z dvema odmerkoma, približno 50 odstotkov pa jih je prejelo en odmerek.