Po sproščanju strma rast okužb na Nizozemskem, vožnja po Londonu le z masko

Po začasni sprostitvi ukrepov so na Nizozemskem v zadnjem tednu potrdili skoraj 52.000 novih koronavirusnih okužb, kar pomeni skoraj 500-odstotno rast. 1200 znanstvenikov pa se je združilo v pozivu britanski vladi, naj pri napovedanem sproščanju stopi na zavoro.

Nizozemske oblasti so konec junija odpravile skoraj vse omejitve in odprle tudi nočne klube, prav nanje pa zdaj kažejo s prstom in trdijo, da je 37 odstotkov novih okužb povezanih prav s klubi in bari. Premier Mark Rutte se je za to potezo že opravičil in jo označil za "napako v presoji", vlada pa je spet uvedla omejitve – bari se bodo morali zapreti opolnoči, diskoteke pa ne bodo smele obratovati vsaj še mesec dni, najmanj do 13. avgusta, poroča Sky News.