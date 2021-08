Britanci k cepljenju prepričujejo z brezplačno pico, Italija cepila 60 odstotkov ljudi

S programom, v katerega so se vključili tudi Uber, Bolt, Deliveroo in Pizza Pilgrims, želijo prepričati mlajše od 30 let, naj zavihajo rokave in se cepijo. Na Otoku je sicer prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo že okoli 90 odstotkov odraslih, navaja AP. A podatki za starostno skupino od 18 do 30 let kažejo, da se je za cepljenje do sedaj odločilo le 60 odstotkov ljudi. Zdravstveni minister Sajid Javid se je zahvalil podjetjem, ki so se vključila v program, ob tem pa pozval mlade, naj izkoristijo priložnost in popuste.

Britanci sicer niso edini, ki so se prepričevanja k cepljenju lotili z nagrajevanjem, ne grožnjami z omejitvami. Ameriški predsednik Joe Biden je tako ta teden pozval oblasti zveznih držav, naj sledijo New Yorku in Minnesoti, ki ponujata nagrado v višini 100 dolarjev.

Italija dosegla 60-odstotno precepljenost

Italija je v kampanji cepljenja proti covidu-19 dosegla pomemben mejnik. Polno cepljenih je namreč že 60 odstotkov Italijanov, starejših od 12 let, kar pomeni 32,4 milijona ljudi, je sporočil državni komisar, pristojen za kampanjo cepljenja, Francesco Paolo Figliuolo.

Do konca septembra želijo v Italiji doseči 80-odstotno precepljenost in s tem čredno imunost. Med drugim se v državi omenja možnost uvedbe obveznega cepljenja za učitelje, o čemer naj bi vlada v Rimu odločala še ta teden.

Medtem so hekerji napadli IT-sisteme podjetja, ki skrbi za naročanje na cepljenje proti covidu-19 v deželi Lacij, kamor spada prestolnica Rim. Spletna stran zaradi kibernetskega napada, ki še traja, danes ne deluje, kar pomeni, da se ljudje ne morejo prijaviti.

V soboto se je sicer v več italijanskih mestih zbralo na tisoče nasprotnikov strožjih protikoronskih ukrepov, ki bodo zaradi ponovnega naraščanja okužb začeli veljati 6. avgusta. Od petka bodo morali Italijani za obisk številnih zaprtih prostorov, od restavracij do muzejev, pokazati covidno potrdilo in dokazati, da so ali cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli ali pa so bili negativni na testu za novi koronavirus.