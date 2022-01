Jeza v Italiji zaradi (pre)nizkih kazni: '100 evrov, cena našega zdravja'

V Italiji je začela veljati odločitev vlade, po kateri je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse, starejše od 50 let. Necepljeni iz te starostne skupine, takih je dva milijona, imajo še do konca meseca čas, da se cepijo, od 1. februarja pa bo moral vsak, ki se ne bo cepil, plačati kazen. Njena domnevna višina pa je sprožila ogorčenje javnosti, oglasili so se tudi znani zdravstveni delavci. Nemški minister za zdravje je priznal, da tudi z obveznim cepljenjem verjetno ni mogoče doseči, da bi se cepili vsi, a del necepljenih bi se vendarle cepil, če bi bilo to obvezno, je prepričan. Medtem se je na protestu obveznemu cepljenju, ki ga je napovedala Avstrija, na Dunaju znova zbralo okoli 40.000 ljudi.

icon-expand V Italiji je danes začela veljati odločitev vlade, sprejeta v sredo, po kateri je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse, starejše od 50 let. FOTO: AP

Ukrep italijanske vlade bo veljal do 15. junija in se nanaša na vse prebivalce Italije, ne glede na državljanstvo. Izjema so le tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. Od 15. februarja bodo starejši od 50 let potrdilo o cepljenju ali prebolelosti v zadnjih šestih mesecih potrebovali tudi za prihod na delo. Za vse Italijane za opravljanje dela sicer velja pogoj PCT, mlajši od 50 let lahko tako predložijo tudi negativen test, medtem ko bo za starejše nujno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. Tistim, ki kršijo ukrep, grozijo kazni od 600 do 1500 evrov. Cepljenih ni še okoli 2,1 milijona Italijanov, ki so stari nad 50 let. Odločitev vlade o obveznem cepljenju starejših od 50 let je sicer v Italiji naletela na precej kritik, tudi v delu politike, številni pa so kritični do nizke kazni za necepljene.

Nizke kazni razburile stroko V petek so italijanski mediji namreč poročali, da naj bi kazen znašala 100 evrov. Priznani virolog Roberto Burioni je to označil za "groteskno farso" in višino globe primerjal z "dvema parkirnima kaznima". Oglasila se je tudi medicinska sestra Martina Benedetti, ki je marca 2020 v prvem valu epidemije z objavo otečenega obraza po dolgotrajni nošnji osebne varovalne opreme postala simbol italijanskih zdravstvenih delavcev v boju s covidom: "Cena našega zdravja. Cena naših življenj. Žrtvovanja zadnjih dveh let," je zapisala. Italijanska tiskovna agencija Ansa je nato ob sklicevanju na informacije iz vladne palače sporočila, da bo kazen za kršitelje znašala tudi do 1500 evrov. Tam so spomnili, da že zdaj vse kršitelje, ne glede na starost, zaradi neupoštevanja pravil covidnega potrdila (t. i. Green Pass), čaka najmanj 400 evrov globe. Kot poroča portal Wanted in Rome, namerava premier Mario Draghi v ponedeljek sklicati novinarsko konferenco, kjer bo pojasnil odločitev vlade in tudi uradno nanizal višino kazni za posamezne kršitve.

Avstrijski kancler se ni okužil na smučanju Na Dunaju pa se je na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa in cepljenju znova zbralo okoli 40.000 ljudi. Protest je po navedbah policije minil razmeroma mirno, nekaj oseb so pridržali. Protestniki so predvsem izražali nasprotovanje cepljenju proti covidu-19, ki bo v Avstriji s februarjem postalo obvezno.Podobni protesti so sicer na Dunaju potekali že v preteklih tednih. Potem ko so v petek potrdili, da je z novim koronavirusom okužen tudi avstrijski kancler Karl Nehammer, so iz njegovega urada danes sporočili, da se ni okužil na smučanju, kot so poročali nekateri mediji. Okužbe naj bi se nalezel od varnostnika. Nehammer je za okužbo izvedel na rednem testiranju, sicer pa nima simptomov. Cepljen je bil tudi s poživitvenim odmerkom.

icon-expand Tudi Avstrija namerava s februarjem uvesti obvezno cepljenje, zato se je na ulice znova podalo večdesettisoč ljudi. FOTO: AP

V Nemčiji odločitev do konca marca? Tudi Nemški minister za zdravje Karl Lauterbach je izpostavil pomen obveznega cepljenja v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Priznal je, da tudi z obveznim cepljenjem verjetno ni mogoče doseči, da bi se cepili vsi, a del necepljenih bi se vendarle cepil, če bi bilo to obvezno."Sprejeti moramo dejstvo, da tudi obvezno cepljenje ne bo doseglo vseh. A prepričan sem, da bi se velik del necepljenih cepil, če bi sprejeli ta ukrep," je dejal v pogovoru za nemški časnik Die Welt. Izrazil je upanje, da bo cepljenje v prihodnosti dovolj zaščitilo populacijo. "Ne moremo priti v položaj, ko bo poletje dobro, nato pa nas bodo jeseni presenetile nove različice, pri čemer večina ne bi bila cepljena, saj bi se vse začelo znova," je dejal. Posvaril je tudi pred podcenjevanjem različice omikron, ki povzroča blažje simptome. "Okužba z omikronom vas ne zaščiti nujno pred naslednjo različico. Vera, da omikron predstavlja konec pandemije, je naivna," je dejal Lauterbach. V Nemčiji teče razprava o obveznem cepljenju, vendar ukrepa še niso sprejeli. Bundestag bo tem razpravljal še ta mesec, a odločitve po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni pričakovati takoj. Po besedah Lauterbacha je cilj, da bi postopek končali do konca marca. Tudi nemški kancler Olaf Scholz je zatrdil, da bi bilo dobro, če bi v državi uvedli obvezno cepljenje. Kot je dejal po srečanju z voditelji zveznih dežel, to podpirajo ministrski predsedniki vseh nemških zveznih dežel. Vendar pa je podpora manj enotna v vladajoči koaliciji, ki jo socialdemokrati tvorijo z Zelenimi in liberalci. Zlasti slednji so precej zadržani. Njihov vodja Christian Lindner je dejal, da bi lahko pri odločitvi pomembno vlogo odigrale nove ugotovitve. "Zaščita življenj in zdravja je zelo zaželena. A naša največja vrednota je in bo ostala svoboda," je dejal v četrtek. V Nemčiji sicer zaradi naraščanja števila okužb zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V nemške bare in restavracije bodo lahko vstopili zgolj cepljeni z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 in prebolevniki ob predložitvi negativnega izvida testa na koronavirus ter cepljeni s poživitvenim odmerkom. 'Cepljenje na vsake tri mesece ni dobra dolgotrajna rešitev' Strokovnjaki iz Združenega kraljestva pa menijo, da četrti odmerek cepiva proti covidu-19 še ni potreben, saj poživitveni odmerek tudi ob okužbi z različico omikron zagotavlja visoko zaščito pred hudim potekom bolezni pri starejših odraslih, poroča britanski BBC.

Podatki britanske agencije za zdravstveno varnost namreč kažejo, da zaščita pred hospitalizacijo pri starejših od 65 let, ki jo nudi cepivo, ostaja približno 90 odstotna še tri mesece po cepljenju s poživitvenim odmerkom. Zaščita pred blago simptomatsko okužbo je bolj kratkotrajna. Po približno treh mesecih se ta delež zmanjša na približno 30 odstotkov. "Trenutni podatki kažejo, da poživitveni odmerek še naprej zagotavlja visoko raven zaščite pred hudo boleznijo, tudi za najbolj ranljive starejše starostne skupine," je dejal predsednik skupnega odbora za cepljenje in imunizacijo (JCVI) Wei Shen Lim in dodal, da je informacija zelo spodbudna. Njegov namestnik Anthony Harnden je poudaril, da bi bilo treba hitro ukrepati, če bi podatki pokazali upad odpornosti pri starejših, potem ko so prijeli poživitveni odmerek. Za radio BBC je dejal, da je pomembno, da se morebiten četrti odmerek cepiva za ranljive osebe uporabi pravočasno, saj cepljenje na vsake tri mesece ni dobra dolgotrajna rešitev. "Morda se bo to zgodilo pozneje v letu ... mislimo pa, da trenutno ni pravi čas," je še dejal. Izjemno ranljivim bolnikom z oslabljenim imunskim sistemom strokovnjaki medtem še vedno svetujejo, da se cepijo s štirimi odmerki namesto običajnih treh.