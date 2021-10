V Avstriji in na Hrvaškem skoraj največ novih okužb po izbruhu epidemije

Po podatkih avstrijskih ministrstev za notranje zadeve in zdravje so v zadnjih 24 urah v državi potrdili 4261 okužb z novim koronavirusom, kar je precej več od povprečja zadnjih sedmih dni, ki znaša 3584 novih primerov dnevno. Več kot 4000 primerov v enem dnevu so v Avstriji nazadnje zabeležili 29. novembra lani.

Na Hrvaškem v minulih 24 urah skoraj največ novih okužb po izbruhu epidemije

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 13.083 testih zabeležili 4571 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 10. decembra lani, ko so zabeležili rekordnih 4620 novih okužb v enem dnevu. V minulih 24 urah je umrlo 26 covidnih bolnikov, je danes potrdila hrvaška civilna zaščita.

Število je tudi občutno višje kot prejšnjo sredo, ko so zabeležili 3162 okužb. V sredo pred dvema tednoma so potrdili 2022 primerov. V državi se posledično viša število aktivnih primerov okužbe, ki jih je danes 20.645. V bolnišnicah je prav tako vse več covidnih bolnikov. Današnje številke kažejo, da jih tam zdravijo 1207, med njimi jih 153 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je več kot 28.500 ljudi.

Namestnica direktorja Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Ivana Pavić Šimetin je opozorila, da je glede na število novih okužb mogoče pričakovati, da bodo čez dva tedna v enem dnevu imeli 45 ali 46 umrlih covidnih bolnikov. Za novičarski portal Index.hr je pojasnila, da smrtnost od celotnega števila novookuženih znaša najmanj en odstotek. Pričakuje, da bodo med umrlimi covidnimi bolniki večinoma starejši prebivalci.

V minulih 24 urah je umrlo 26 ljudi. Med njimi jih 19 ni bilo cepljenih, je poročala regionalna televizija N1 na podlagi neuradnih podatkov. V državi je od 25. februarja lani umrlo 9116 bolnikov s covidom. Medtem Hrvaška ostaja med državami članicami EU z najmanjšim deležem prebivalcev, ki so cepljeni proti covidu-19. Do torka zvečer je bilo polno cepljenih 52,7 odstotka odraslih prebivalcev.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek potrdil, da bodo za vse učence in dijake v četrtek in petek naslednji teden znova organizirali pouk na daljavo. Za to so se odločili zaradi vse večjega števila okuženih med šolskimi otroki, ki na nacionalni ravni predstavljajo največji odstotek med vsemi starostnimi skupinami novookuženih. Plenković je znova pozval k cepljenju proti covidu-19 ter potrdil, da bodo okrepili nadzor nošenja obraznih mask v zaprtih prostorih.

Število okužb v Nemčiji še naprej hitro narašča

Število novih okužb z novim koronavirusom še naprej hitro narašča tudi v Nemčiji. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 23.000 novih okužb, kar je približno 6000 več kot pred enim tednom. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev se je v enem tednu povečala z 80,4 na 118, kažejo podatki nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI).

V zadnjem dnevu so nemške oblasti potrdile 23.212 okužb z novim koronavirusom, medtem ko so jih pred enim tednom 17.015. Skupaj so v državi s 83 milijoni prebivalcev potrdili 4,5 milijona okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 114 covidnih bolnikov, od začetka pandemije pa 95.359, kažejo podatki RKI po poročanju nemške tiskovne agencija dpa.

Nekoliko se povečuje tudi število sprejetih covidnih bolnikov na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh. V torek je po podatkih RKI to število znašalo 2,95 bolnika, v ponedeljek pa 2,77. Največ bolnikov so sprejeli med lanskimi božičnimi prazniki, in sicer okoli 15,5.

V državi je sicer polno cepljenih 76,9 odstotka polnoletnih prebivalcev.