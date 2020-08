Posledice covida-19 še po dveh mesecih preprečujejo normalno življenje

O virusu, njegovi moči in posledicah sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in profesor na fakulteti za farmacijo in farmacevtski raziskovalec Borut Štrukelj.

Na svetu je okoli sedem milijard ljudi, vsi so občutljivi na ta virus. Nekateri lahko zbolijo za blago, drugi za težko obliko, vsaka smrt je pa zagotovo preveč, pravi Lejko Zupančeva: "Rada bi, da nehamo govoriti o navadni gripi in da teh bolezni več ne primerjamo. To je svoja bolezen, ki ima svoje zakonitosti, ki je dokončno še ne poznamo, smo se pa že veliko naučili."

"Za zdaj so osnovne ugotovitve, da moramo biti bolj učinkoviti pri preprečevanju. Čakamo cepivo, ampak za cepivo že danes vemo, da gotovo ne bo 100-odstotno učinkovito, saj tudi druga cepiva niso, torej bo še vedno kdo zbolel, čakamo pa tudi učinkovita zdravila. Z nekaterimi sicer že imamo dobre izkušnje, tako da nam je zdaj precej lažje, kot je bilo na začetku, vendar se bolezen še lahko kaže v težki obliki. Nas pa veseli, da mladi bolezen lažje prebolijo in z manj posledicami," je nadaljevala.

Glede cepiva, potem ko je EU podpisala pogodbo z družbo Astra Zeneca za 300 milijonov odmerkov cepiva, je Štrukelj dejal, da seveda ni 100-odstotnega nič, da pa imamo po zaslugi novih tehnologij več potencialnih cepiv, ki temeljijo na osnovi vnosa molekul DNK ali RNK: "Kar pomeni, da se ne aktivira le razvoj protiteles kot običajno, ampak tudi celični imunski sistem. Na tem področju smo optimisti in pričakujemo, da bodo to cepiva, ki bodo imela dodano vrednost."

Glede imunosti pa je Lejko Zupančeva dejala, da vemo, da se okužbe z navadnimi koronavirusi vsako leto ponavljajo, da lahko človek zboli večkrat: "To velja za vse respiratorne viruse, tukaj dosmrtne imunosti ni. Dosmrtno imunost v glavnem vidimo pri otroških nalezljivih boleznih. Zato mislim, da bo pri delu ljudi, ki so že bili okuženi, prišlo do ponovne okužbe. V Sloveniji podatkov o ponovni okužbi še nimamo, smo pa na to možnost zelo pozorni."

Je torej cepivo smiselno ali bi bilo bolj smiselno denar in napore znanstvenikov usmeriti v razvoj zdravila? Štrukelj pravi, da je "absolutno smiselno oboje": "Raziskovalci delamo na obeh področjih. Zakaj? Pri gripi recimo zelo svetujemo cepljenje, ne glede na to, kateri podtip gripe bo zaznamoval sezono. Tukaj pa podobno–cepljenje, ko bo cepivo varno–da, ob tem pa tudi zdravila, kjer imamo predvsem tri učinkovine, ki so že v uporabi–remdesivir, favipiravir in zdravilo, ki ne deluje na virus, ampak blaži vnetje–deksametazon."

Da sta smiselna in cepivo in zdravilo, poudarja tudi Lejko Zupančeva: "Kajti ne samo, da velik odstotek ljudi lahko povsem zaščitimo, tudi pri tistih, ki bodo cepljeni, a bodo vseeno zboleli, bo potek bolezni najbrž lažji. In kar še vidimo pri cepivu proti gripi in pnevmokoku je–tisti, ki so cepljeni, veliko manj časa izločajo mikroorganizme v svojih izločkih in so zato manj časa kužni."

Glede asimptomatskih bolnikov pa je dejala, da se mnenja še vedno krešejo: "Ne dolgo tega je bila objavljena kvalitetna raziskava, v kateri so sledili tesnim kontaktom okuženih in ugotovili, da so bili med kontakti tudi asimptomatski, ampak okužbe večinoma niso prenesli naprej. Študije se seveda razlikujejo, nas pa to navdaja z optimizmom."