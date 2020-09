Avstrija: 300 milijonov evrov za pomoč organizatorjem dogodkov

Na Hrvaškem je trenutno v samoizolaciji 9372 oseb. Doslej so v sosednji državi testirali 292.969 ljudi, v zadnjih 24 urah 3945, potrdili so 190 novih okužb s koronavirusom, zaradi covida-19 pa so umrli trije bolniki, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Na Hrvaškem je trenutno 1316 aktivno okuženih z novim koronavirusom, 280 bolnikov se zdravi v bolnišnicah, od tega je 23 priključenih na ventilatorje.

Največ novih okužb, in sicer 43, so v zadnjem dnevu potrdili v Zagrebu. Tam so med na novo okuženimi tudi zaposlena v enem od domov za starejše, dva učenca srednjih šol ter učitelj v osnovni šoli, je sporočil štab civilne zaščite v Zagrebu. V zadnjem dnevu so v hrvaški prestolnici testirali 605 ljudi. V Zagrebu je trenutno 325 aktivnih primerov okužbe, v samoizolaciji pa je 1763 ljudi.

Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so v sosednji državi potrdili 16.197 okužb. 272 ljudi s covidom-19 je umrlo, ozdravelo je 14.609 bolnikov, od tega 204 v zadnjem dnevu.

Izraelci protestirajo proti novim ukrepom

Več tisoč Izraelcev se je medtem sinoči zvečer kljub poostrenim ukrepom in omejitvam zaradi širjenja novega koronavirusa zbralo na protestih, na katerih zahtevajo odstop premierja Benjamina Netanjahuja. Protesti so potekali v več mestih, pa tudi pred njegovo rezidenco v Jeruzalemu.

Protesti so potekali, potem ko je izraelska vlada v petek znova zaostrila omejitve zaradi pandemije. Protestniki Netanjahuju očitajo, da je izkoristil ponovno povečanje števila okužb z novim koronavirusom, da bi upravičil napad na demokracijo, vključno s pravico do protestov.

Parlament sicer ni podprl predloga vlade, po katerem bi smeli Izraelci protestirati največ kilometer stran od doma. Ta ukrep bi učinkovito zaustavil večtedenske proteste proti premierju, ki mu sodijo zaradi obtožb o korupciji.

Večina protestnikov, ki so se zbrali v Jeruzalemu in drugih mestih tik pred glavnim judovskim praznikom jom kipur, ki se začne nocoj, je nosila maske in upoštevala pravila medosebne razdalje. Policija je aretirala pet ljudi zaradi obtožb o motenju javnega reda in miru.

Netanjahu je v videoposnetku, ki so ga objavili v soboto zvečer, pojasnil razloge za novo karanteno in priznal, da so bile v prejšnjih mesecih narejene napake, vendar pa da zdaj ni bilo druge možnosti, kot da so oblasti uvedle nove omejitve.

Izraelska vlada je nove, še strožje omejitvene ukrepe zaradi pandemije, sprejela v petek. Med drugim so zaprli vse nenujne trgovine in celo sinagoge, razen na najpomembnejši judovski praznik jom kipur, ki se začne nocoj in bo trajal 25 ur, ter omejili molitve na prostem. Netanjahu je v soboto na Twitterju Izraelce pozval, naj ne hodijo v sinagoge in naj molijo na prostem.

Zaprtje bo predvidoma trajalo do konca praznikov 11. oktobra, po premierjevih besedah pa bosta nato sledila še dva tedna z manj strogimi omejitvami, odvisno od širjenja okužb.

Izrael so zaradi epidemije prvič zaprli sredi marca. Ukrepe so sprostili maja, zdaj pa se soočajo z drugim valom okužb. Dnevno v državi potrdijo več kot 7000 novih okužb. Od marca je v Izraelu zaradi novega koronavirusa umrlo 1441 ljudi.