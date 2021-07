Avstralci imajo dovolj nenehnega zapiranja. Tisoči na ulicah skandirali: 'Svoboda!'

Zaradi ponovnega zaprtja številnih avstralskih mest, za kar so se oblasti odločile po naraščanju okužb z novim koronavirusom, se je na ulice podala množica Avstralcev. V Sydneyju so se protestniki spopadli tudi s policijo, več ljudi je bilo aretiranih. V zvezni državi Novi Južni Wales, katere prestolnica je Sydney, so danes potrdili 163 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupaj pa v zadnjem izbruhu že 2000.

Tam se je zbralo tudi največ nasprotnikov strogih omejitev, po ocenah s terena jih je bilo 15.000, okoli 7500 jih je svoje nestrinjanje izražalo v Brisbanu, tisoč pa jih je šlo na ulico tudi v Melbournu, poroča avstralski novičarski portal news.com.au. Protestnike je razjezila predvsem napoved oblasti, da bi lahko omejitve ostale v veljavi vse do oktobra, čeprav so oblasti sprva obljubljale, da bodo tokratna zaprtja kratkotrajna. Skandirali so "Svoboda," "Avstralija, zbudi se" in "Spusti masko, dvigni glas", posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, pa prikazujejo, kako so v policiste na konjih metali tudi steklenice. Na drugi strani tudi policiji očitajo prekomerno uporabo sile, aretiranih je bilo 57 protestnikov.

V strogo zaprtje tudi po po zgolj petih potrjenih primerih Avstralija je dolgo veljala za zgled v boju s pandemijo covida-19, a po obdobju, ko niso imeli praktično nobenih okužb, te od sredine junija znova naraščajo. Čeprav so številke novookuženih za evropske razmere precej nizke, so nemudoma odločili za zaprtje mest oziroma ustavitev javnega življenja. V Sydneyju, kjer strogi ukrepi veljajo že četrti teden, so oblasti avstralske zvezne države Novi Južni Wales zaradi hitrega porasta okužb v petek razglasili celo izredne razmere. V petmilijonskem mestu so v zadnjem dnevu potrdili 163 okužb, v tem zadnjem izbruhu pa skupno 2000.

Precepljenost v Avstraliji je izjemno nizka, za kar se je opravičil tudi predsednik vlade.

Po Sydneyju so zaprtje razglasili še v Melbournu, sledila so še številna druga mesta, kot so Perth, Darwin in Brisbane, pred dnevi pa tudi Adelaide v zvezni državi Južna Avstralija, čeprav so tam potrdili vsega pet lokalnih primerov okužbe. V "lockdownu" je trenutno tako okoli 13 milijonov Avstralcev, kar je približno polovica 25-milijonske države. Izjemno nizka precepljenost Pristojne skrbi predvsem širjenje različice delta, ki se je med prebivalci prenašala zgolj med bežnim stikom, cepljenje proti covidu-19 pa medtem napreduje relativno počasi. V Avstraliji je proti covidu-19 precepljenih le 12 odstotkov prebivalcev, predvsem zaradi težav z dobavo cepiva družbe Pfizer in dvomov glede varnosti cepiva družbe AstraZeneca, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Avstralski premier Scott Morrison se je ta teden zaradi počasnega cepljenja tudi opravičil: "Prevzemam odgovornost za program cepljenja. Prevzemam tudi odgovornost za izzive, ki smo jih imeli," je priznal, da niso dosegli zastavljenih ciljev.

Prizor, ki ga pri nas že nekaj časa nismo videli, je spet del avstralskega vsakdana – povsod prazne mestne ulice.

Zaradi zaostritve razmer v "deželi tam spodaj" pa je novozelandska premierka Jacinda Ardern napovedala prekinitev potovalnega mehurčka med državama za najmanj osem tednov. Tako Avstralci ne bodo smeli vstopiti v Novo Zelandijo brez karantene, bodo pa uredili povratne polete za Novozelandce v Avstraliji, je dodala. Za Avstralci že meseci izjemno strogih omejitev Avstraliji je sicer med svetovno pandemijo uspelo zamejiti širjenje novega koronavirusa. Država se je spomladi 2020 hitro odzvala in zaprla meje ter uvedla stroge ukrepe socialne distance, množično testiranje in sledenje stikom okuženih. Prvo zaprtje je trajalo od marca do maja, tudi drugi val je spremljal izjemno represiven režim. V Melbournu so denimo prebivalci 112 dni prebili za štirimi stenami svojega doma, zaprte so bile restavracije in trgovine. Februarja letos so oblasti v četrtem največjem mestu Perth zaprle po zgolj enem potrjenem primeru okužbe. V državi, v kateri prebiva 25 milijonov ljudi, so sicer našteli nekaj več kot 30.000 primerov okužb in 910 primerov smrti zaradi novega koronavirusa.

Cestna zapora v Hanoju, kjer so oblasti danes ustavile javno življenje.

V Vietnamu se kljub zaprtju razmere ne izboljšujejo Razmere se zaostrujejo tudi drugod po svetu. Tudi v Vietnamu je v prestolnici Hanoj od danes zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom v veljavi strogo zaprtje javnega življenja. V 100-milijonski državi so v petek potrdili več kot 7000 novih primerov okužbe, kar je že tretjič v tem tednu najvišje dnevno število okužb, poroča tiskovna agencija AFP. Že do zdaj je sicer zaprtje veljalo za okoli tretjino Vietnamcev. Tudi v Hošiminhu na jugu države, kjer so strogi omejitveni ukrepi v veljavi že mesec dni, se razmere za zdaj ne izboljšujejo, saj so prav tam našteli največje število novih primerov v zadnjih dneh.

