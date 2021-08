Samotestiranje: 'Ne gre za sproščanje, ampak za razbremenitev zdravstva'

Zakaj država ob slabih napovedih rahlja ukrepe z napovedanim samotestiranjem? Na vprašanja je odgovarjal minister za zdravje Janez Poklukar.

Pred nami je četrti val epidemije, po napovedih IJS bi lahko bil najhujši doslej, tudi minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da je zelo zaskrbljen, po drugi strani pa ukrepi države ostajajo enaki, oziroma naj bi jih z napovedanim samotestiranjem celo omilili. Zakaj? Kot odgovarja Poklukar, pri tem ne gre za sproščanje, ampak gre za to, da na prvem mestu vsem državljanom omogočijo čim bolj normalno življenje in da razbremenjujejo zdravstvo, ki bo lahko opravljalo ostale redne storitve. Ta ukrep je bistveno cenejši od vseh ostalih ukrepov, je še dodal. "Epidemije ne more ustaviti minister za zdravje, ampak jo lahko ustavimo le vsi skupaj," je poudaril.

icon-expand Epidemije ne more ustaviti minister za zdravje, ampak jo lahko ustavimo le vsi skupaj. FOTO: POP TV

Ali je dovolj, da samo trkamo na vest ljudi, ne da bi njihovo izpolnjevanje pogojev tudi preverjali? "Ko govorimo o samotestiranju, je jasno, da mora varno delovno mesto zagotavljati delodajalec, zato moramo v sinergiji najti varno rešitev za delavce, da podjetja normalno delujejo dalje in da nas epidemija ne prisili v ponovno zapiranje," odgovarja minister. Epidemiologi pravijo, da bi morala biti pri delta različici virusa precepljenost populacije 85-odstotna, da bi lahko ustavili epidemijo. Pri nas je ta komaj 49-odstotna. Kako prepričati še tiste, ki se nočejo cepiti? "Ključen je ukrep samotestiranja in prispevka vsakega od nas in zavedanje, da lahko samo vsi skupaj ustavimo epidemijo," je še enkrat pozval zdravstveni minister. Bo zdravstveni sistem zdržal, če se bodo črnoglede napovedi IJS uresničile? "V zdravstvu ne bo lahko, prav s samotestiranjem pa skušamo razbremeniti zdravstvo, da bo dovolj kapacitet v bolnišnicah in da bomo imeli dostop do družinskega zdravnika, da bo ta del deloval čim bolj normalno," pravi minister. Se bo obravnava ostalih bolnikov zavlekla, se bodo čakalne vrste podaljšale? "Tega si ne želimo, a učinek epidemije bo prav gotovo nasproten. Ključno je razbremeniti zdravstvo. Razumem, da se vsi niso pripravljeni cepiti, a vsak lahko na enega od načinov pomaga, da epidemijo skupaj premagamo. Če bomo dosegli enotnost, potem ne bo zapiranja družbe, saj si tega nihče od nas ne predstavlja več." Kakšno pa je stališče ministra Poklukarja do zdravil za covid-19? Zagotovo smo naklonjeni vsaki ideji, ki veča varnost in učinkovitost pri pregledu zdravil. Pogovarjamo se s podjetji, v kliničnem centru imajo že zagotovljeno biološko zdravilo, s katerim bodo začeli zdraviti. Zdravila so še v preizkušanju, a jih že imamo tukaj in bomo tudi tako aktivno vplivali na kapacitete v bolnišnicah. Bi lahko v jesenskem valu že dobili zdravilo? "Moramo biti optimisti, a ta trenutek ga še nimamo, to ne bo čez noč, vendar je dodatna luč na koncu tunela," meni minister.

icon-expand Kako bo s tretjim odmerkom? FOTO: Dreamstime

Kar se tiče tretjega odmerka, vemo, da se številne države odločajo zanj, in tudi pri nas s stroko poteka debata o tem, kdaj in katere skupine ponovno cepiti. Ker s časom upada raven zaščite, minister verjame, da se bo to prej kot slej zgodilo. "Že prvo cepljenje nam določa vrstni red, zato smo tokrat še bolje pripravljeni," je ocenil. Pa se lahko zgodi, da bomo jeseni spet zaprti v občine ali regije ali države? "Tako v Sloveniji kot po Evropi si želimo čim bolj normalnega življenja. To pa bomo lahko dosegli, če bomo čim bolj enotni. Eden od teh pristopov je cepljenje, pri tem nismo bili najbolj uspešni. Hkrati odpiramo nove možnosti, kot je samotestiranje. S pogojem PCT bomo vzdrževali odprto družbo, oziroma v stanju, da je ne bi popolnoma zaprli in da bodo bolnišnice z intenzivnimi posteljami zmogle. Naš glavni cilj mora biti jesen brez pomembnega zapiranja, saj si drugega ne moremo več privoščiti."