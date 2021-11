Prvi, drugi, tretji odmerek: kako ljudi prepričati v cepljenje?

" Med najbolj ogroženimi je premajhen delež cepljenih z dodatnim odmerkom, ki bi jim močno povečal zaščito, tako pred boleznijo kot pred težkim potekom, " ob tem opozarja Robert Jerala s Kemijskega inštituta in ministrstvu za zdravje ter NIJZ predlaga, naj začnejo vsaj starejše od 50 let neposredno vabiti na cepljenje, najsi bo z osnovnim ali z dodatnim odmerkom.

Na omenjene izjave se je ostro odzval epidemiolog Mario Fafangel . Zapisal je, da zdaj ni čas "za nove cepilne sheme, peti ali šesti val in vse ostalo, kar krade fokus". "Osnovo, potrebujemo osnovo (cepiti, najbolj necepljene, in le nekaj ukrepov), da preživimo sedaj! " je dodal " Posvetovalna skupina za cepljenje se ne ukvarja s promocijo cepljenja, ampak s svetovanjem NIJZ glede cepljenja. Naše priporočilo lahko dr. Fafangel spremeni in oblikuje, kot se mu zdi ustrezno, " na to odgovarja Beovićeva.

Posvetovalna skupina za cepljenje poživitveni odmerek trenutno še posebej priporoča starim 50 let ali več, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost, stanovalcem domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo.

Beovićeva ni naklonjena obveznemu cepljenju

Bi se lahko zgledovali po tujini? Države po svetu so ubrale precej različne pristope. Vse več jih poskuša ljudi prepričati v cepljenje z uvajanjem pogoja PC, kar pomeni, da so številna vrata odprta samo cepljenim in prebolelim. Sosednja Avstrija je šla še korak naprej in napovedala uvedbo obveznega cepljenja. Beovićevo smo vprašali, ali bi podprla tak ukrep. "Ne, zato ker menim, da je razumevanje cepljenja v Sloveniji trenutno tako slabo, da bi sprožili prevelik odpor in neupravičen strah pri ljudeh," je odgovorila ter dodala, da zaradi istega razloga tudi uvedbi pogoja PC ni naklonjena. "Trenutno se mi zdi bolje, da res dosledno izvajamo trenutne ukrepe, torej PCT," je pojasnila.

Številne ameriške zvezne države so ljudi spodbujale z loterijo za cepljene, podobno Avstralija, kjer so v začetku meseca izžrebali srečno - cepljeno - dobitnico prve nagrade, milijon avstralskih dolarjev (640 tisoč evrov). V Veliki Britaniji je cepljenje prinašalo popust pri dostavi hrane in celo brezplačne pice. Morda pa bi se Slovenija lahko zgledovala po Portugalski, ki sta ji pot do uspeha tlakovala grajenje zaupanja in jasna komunikacija.

Portugalsko v začetku leta lahko primerjamo s Slovenijo danes. Okužbe so se širile, bolnišnice so bile na robu kolapsa. Danes so med najuspešnejšimi v boju s koronavirusom v Evropi in v samem vrhu po precepljenosti. Po podatkih ECDC je polno cepljenih 81,5 odstotka vseh prebivalcev.

Koordinacijo cepljenja je februarja prevzel podmorničar, viceadmiral Henrique Gouveia e Melo in, kot so zapisali pri Kvarkadabri, v pol leta izvedel "zelo uspešen projekt množičnega cepljenja prebivalstva, ki velja za eno najuspešnejših kriznih operacij v vsej zgodovini države". Analitiki uspeh pripisujejo njegovemu slogu vodenja, nastopal je v kamuflažni uniformi in s tem sporočal, da je država v vojni, treba pa se je odločiti, ali si na strani družbe ali na strani virusa. Poskrbel je, da so ljudje dobivali vse potrebne informacije, in takoj odgovoril na pomisleke. Predvsem pa so mu zaupali, medtem ko je bilo tudi pri njih prej razširjeno mnenje, da odgovorne vodi predvsem koristoljubje.

Visoka precepljneost sicer ne pomeni, da na Portugalskem okužb ni. So, je pa zato smrtnost zelo nizka. Da je ta neposredno povezana s cepljenjem, kažejo tudi podatki, ki so jih zbralipri ECDC. Države, kjer je precepljenost najvišja, imajo najmanj umrlih.