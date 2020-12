Vlada bo ponovno pretresala protikoronske ukrepe

Ta namreč meni, da je pred sproščanjem ukrepov treba zagotoviti primerne razmere v preobremenjenem zdravstvenem sistemu, ki jih zdaj ni. Če današnji pogovori ne bodo šli v smeri potrditve njegovih predlogov, bo Gantar razmišljal tudi o odstopu, je dal vedeti.

Počivalšek pa vztraja pri postopnem sproščanju omejitev, seveda ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. S tem bi po njegovi oceni za gospodarstvo naredili največ. Predlaga, naj zdravstvena stroka za vsako dejavnost predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato pa naj se vse sile usmeri v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev.

Branko Meh iz OZS je v oddaji 24UR ZVEČER ponovil svoje stališče, da do zaprtja gospodarstva ne sme priti. Rezultati njihove ankete namreč kažejo, da bi naj tri četrtine obrtnikov zaradi ukrepov zaprle svoje dejavnosti, posledično bodo delavci izgubili delo, je poudaril. Dodal je, da je treba koronavirus iskati kje drugje kot v gospodarstvu. Vsa dejavnost se je zdaj preselila na črni trg, brez upoštevanja zaščitnih ukrepov, opozarja Meh. Kot je povedal, se morata ministra med seboj dogovoriti. Odstop ministra po njegovih besedah ni rešitev, treba se je pogovarjati, to je edina prava pot, je ocenil.

Jure Kneziz GZS pa je povedal, da so podjetniki dokazali, da znajo preprečiti širjenje okužb znotraj gospodarstva in da moramo preprečiti, da bi nas 'naša zdravila' ubila. Kot je dejal, lahko stopimo skupaj in naredimo korak naprej. Rešitev vidi v hitrih testih in sledenju virom okužb.

Spomnimo

V ponedeljek je bilo v Sloveniji odvzetih 6158 brisov na novi koronavirus, potrjenih je bilo 1627 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil tako za odstotno točko manjši kot dan prej – 26,4-odstoten, dan prej je bil 27,4-odstoten. Umrlo je 66 bolnikov s covidom-19, kar je največ do zdaj.