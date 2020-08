Koronastatistika v Iranu: okužb dvakrat, smrti pa trikrat več od uradnih številk

Kot poroča britanski BBC, so oblasti v Iranu prikrivale dejansko stanje s pandemijo covida-19 v njihovi državi. Število okužb s koronavirusom je približno dvakrat, število smrti pa kar trikrat višje od tistih, ki jih prikazujejo na tamkajšnji vladi.

Novinarji BBC Persian so namreč odkrili, da je do 20. julija koronavirus v Iranu terjal že skoraj 42.000 življenj, uradne številke pravijo, da je žrtev "le" 14.405. Podobna je tudi statistika pri potrjenih okužbah: teh naj bi bilo že 451.024, medtem ko oblasti trdijo, da so jih zabeležile "le" 278.827.

Po dokumentih iz iranskih bolnišnic, ki jih je pridobil BBC, so prvo smrtno žrtev s covidom-19 tam zabeležili že 22. januarja, to je več tednov prej, kot so to pokazali podatki iranske vlade.

Po novih podatkih je Iran ena najbolj prizadetih držav zaradi pandemije covida-19 na svetu.