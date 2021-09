Potrjenih 1143 okužb, s prvim odmerkom cepljenih že 60 odstotkov odraslih

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci povedal direktor NIJZ-ja Milan Krek , v Sloveniji še vedno prevladuje različica delta, ki se približuje kužnosti ošpic. Glede na trenutni trendi lahko do konca septembra pričakujemo tudi 2000 okuženih na dan, vrh krivulje bi po optimističnem scenariju lahko dosegli sredi oktobra. Polnijo se bolniške postelje, do konca septembra bi lahko napolnili 150 postelj na intenzivni negi, nad 160 postelj na intenzivni negi pa pomeni, da je situacija že zelo kritična.

Največ okužb potrjenih v starostni skupini od 5 do 14 let

Cepilni centri vrata odpirajo tudi v soboto, mariborski UKC tudi v nedeljo

Ministrstvo za zdravje je na četrtkovem sestanku vodstva zdravstvenih domov in bolnišnic prosilo, da cepilne centre odprejo tudi ta konec tedna, je za STA potrdila direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje Vera Rozman. Zaradi razmeroma malo časa za pripravo in zagotovitve kadra za cepljenje je bilo neuradno na sestanku tudi nekaj nasprotovanja.

Poklukarjeva prošnja zdravstvenim domovom in bolnišnicam je zato bila, da naj bodo cepilni centri odprti vsaj v soboto, po možnosti pa tudi v nedeljo.

Rozmanova je potrdila, da bo cepilni center v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje v soboto odprt od 8. do 11. ure. Nekaj težav pri zagotavljanju kadra so sicer imeli, vendar so jih že uspeli rešiti. Da bodo v soboto cepili v zdravstvenem domu in na dveh lokacijah z mobilnimi enotami, je za STA potrdil tudi direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj.

"Zaradi povečanega zanimanja splošne populacije za cepljenje proti covidu-19 bo v cepilnem centru Celje v soboto od 9. do 12. ure potekalo cepljenje za nenaročene osebe, cepili bomo s cepivom Pfizer/BioNTech," so sporočili tudi iz ZD Celje.

Ta konec tedna bo odprt tudi cepilni center Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, kjer bodo v soboto in nedeljo cepili med 8. in 16. uro. Cepljenje brez naročanja bo potekalo pred stavbo mariborske infekcijske klinike. Vsi zainteresirani lahko izbirajo med cepivom Pfizer/BioNTech in Janssen. "Za cepljene pripravimo tudi evropsko covidno potrdilo," so še dodali.

Možnost cepljenja nudijo tudi v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark, kjer bo cepljenje potekalo danes in v petek, 24. septembra. Vsi zainteresirani se lahko cepijo od 16. do 19. ure. "Mobilna enota ima na voljo dve različni cepivi, Pfizer/BioNTech in Janssen," so sporočili.