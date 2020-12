Evropa v še strožje ukrepe, Avstrija morda z 'dodatno spodbudo' za testiranje

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5356 testih potrdili 1886 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je pozitiven skoraj vsak četrti test. Umrlo je 59 bolnikov s covidom-19, je objavil nacionalni štab civilne zaščite na današnji novinarski konferenci. Kot so dodali, je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 1154.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v zadnjih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 578 novih okužb. V primorsko-goranski županiji so imeli 184 okuženih v 24 urah. Iz istrske županije so poročali o 82 novih primerih.

Vodja HZJZ je tudi dejal, da so v soboto sprejeli sklep, da morajo ljudje, ki so okrevali po bolezni covid-19, še naprej uporabljati obrazne maske. Pojasnil je, da ni znanstvenih dokazov, ki bi potrdili, da imuniteta ne vpliva na prenos virusa.

Organizatorji pariškega letalskega sejma so odpovedali sejem, napovedan za prihodnje leto. Dogodek, ki se zgodi vsako drugo leto, velja za ključni sejem na področju letalske industrije, vojaškega letalstva in opreme. Odpovedali so ga zaradi pandemije covida-19.

Na Hrvaškem je trenutno 22.124 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2629 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih je 277 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 152.300 okužb z novim koronavirusom. Doslej je bilo 2231 smrtnih žrtev covida-19. Okrevalo je nekaj manj kot 128.000 obolelih. V samoizolaciji je skoraj 52.800 ljudi, so še povedali.

Od začetka epidemije so v državi opravili več kot 1,91 milijona testov in potrdili skupno 226.209 okužb.

V Srbiji od prejšnjega petka veljajo zaostreni ukrepi. Restavracije, lokali, nočni klubi in splavi so med delavniki odprti od 5. do 17. ure. Zaprti morajo biti od petka od 17. ure do ponedeljka do 5. ure.

Dostava hrane je mogoča 24 ur na dan, neprekinjeno so lahko odprte tudi lekarne in bencinske črpalke. Ob koncu tedna so v enakem obdobju kot gostinski lokali zaprti tudi trgovski centri in trgovine z oblačili. Takrat so zaprti tudi fitnesi, frizerski in kozmetični saloni, bazeni ter športni objekti in površine. Konec tedna so lahko do 21. ure odprte trgovine z živili in trafike.

V BiH v zadnjem dnevu 436 novih okužb, umrlo 55 bolnikov s covidom-19

V Bosni in Hercegovini (BiH) so medtem v zadnjih 24 urah po 1700 testih potrdili 436 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 55 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki zdravstvenih oblasti obeh entitet BiH.

Razmeroma majhno število novih okužb je posledica manjšega števila testiranj na okužbo, ki je običajno ob koncih tedna.

V Federaciji BiH je ob 351 novih okužbah v zadnjem dnevu umrlo 39 bolnikov, v Republiki srbski pa ob 85 novih okužbah 16 bolnikov.

Po ocenah zdravstvenih strokovnjakov so epidemiološke razmere v državi stabilne. Na območju distrikta Brčko so zaradi izboljšanja razmer od danes znova odprti gostinski obrati in storitvene dejavnosti, ki so jih zaprli pred dvema tednoma. Tako kot v Federaciji BiH pa ostaja v veljavi nočna prepoved gibanja.

Kurz ni naklonjen podaljšanju omejitev za vstop v Avstrijo

Avstrijski kancler Sebastian Kurz ni naklonjen podaljšanju omejitev za vstop v Avstrijo po 10. januarju, kar je predlagal podkancler Werner Kogler. Kot je še dejal, se mu zdi smiselno, da bi ohranili Evropo brez meja. V Avstriji so v zadnjih 24 urah sicer potrdili 2263 novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so opravili 14.577 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnega je bilo 14,2 odstotka. Umrlo je 57 bolnikov s covidom-19.

Avstrijski kancler je ob tem na današnji novinarski konferenci napovedal, da namerava Dunaj v začetku januarja oceniti razmere glede omejitev vstopa v državo. Ob tem je še dejal, da je poudarek na omejitvah predvsem na božični čas, kar je po njegovih besedah "smiselno in ustrezno". Po načrtih bodo zaostreni pogoji za vstop v Avstrijo v veljavi od sredine decembra do 10. januarja.

Skupaj z dunajskim županom Michaelom Ludwigom je Kurz danes pozval tudi k udeležbi na množičnem testiranju na okužbo z novim koronavirusom. Ob tem je Kurz napovedal, da bi lahko odločitev o drugem delu množičnega testiranja sprejeli še ta teden.

Zaradi slabega odziva na že končano množično testirane v avstrijskih zveznih deželah Tirolska in Predarlsko je Kurz tudi dopustil možnost dodatnih spodbud za udeležbo na testiranju. Na Dunaju pa po novem testirajo tudi brez predhodne prijave.

Avstrijski kancler je danes tudi poskušal pomiriti zaskrbljenosti zaradi navala na nakupovalne centre pred božičnimi prazniki. Prebivalce je pozval, naj nakupovanje porazdelijo.

"Še veliko dni je do božiča. Vedno znova vzide sonce. Vedno se naslednji dan odprejo trgovine," je še dejal Kurz.